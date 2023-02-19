Эксперты высчитали индекс блина: вот сколько стоит главное лакомство на Масленицу

Блины - одно из немногих оставшихся в нашей жизни недорогих удовольствий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«На носу что? На носу - Масленица!» - радовался герой известного советского мультика, обнимая здоровенный кувшин масла. Возрадуемся же и мы, ведь у нас тоже на носу веселый праздник проводов зимы! Масленица в этом году выпадает на воскресенье, 26 февраля. А 20 числа стартует Масленичная неделя, и именно с этого дня полагается объедаться блинами, пирогами и прочей вкуснятиной. Правда, мясо уже с 20 числа православным нельзя, а с 27 числа традиционные ценности предписывают россиянам соблюдать Великий пост. Так что на этой неделе не отказывайте себе в празднике живота!

К тому же блины – одно из немногих оставшихся в нашей жизни недорогих удовольствий. Эксперты портала «Чек индекс», который анализирует данные с миллиона онлайн-касс, высчитали ежегодный индекс блина. Для этого взяли классический рецепт «масленичного» лакомства: 200 г муки, 500 мл молока, 2 яйца, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли. И оказалось, что порция блинов обойдется россиянам в среднем в 93 рубля.

А вот сколько стоит такая порция в крупных городах России:

Казань: 90 рублей

Санкт-Петербург: 96 рублей

Москва: 99 рублей

Екатеринбург: 102 рубля

Новосибирск: 103 рубля

В среднем по стране индекс блина за год вырос на 7%. При общей инфляции в 11,9%. Одна их причин столь скромного подорожания - богатый урожай прошлого года. Благодаря ему мука в 2022 году подешевела на 0,8%, сахар - на 4,8%. А цены на яйца вообще упали на 6,5%. Правда, молоко за год подорожало аж на 15%. Вот средняя цена блинов и выросла.

Кстати, в кафе и ресторанах блины подорожали намного сильнее – на 18%. Так что Масленица в этом году у нас с вами будет семейным праздником.

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