«Идут тяжелые бои»: Губернатор Кожемяко ответил на сообщения о «высоких потерях» 155-й бригады морпехов

Владивосток. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время тренировки отряда добровольцев "Тигр" на полигоне морской пехоты "Горностай", август 2022 г. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В понедельник, 7 ноября, в полдень, ряд российских блогеров сообщили о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). В тот же день в соцсетях появилось «обращение» - примерно того же содержания - якобы от имени самих морпехов - в адрес Приморского губернатора Олега Кожемяко.

Сразу - невольно - возник вопрос: почему морские пехотинцы, имеющие прямую связь с губернатором (чтобы она не ослабевала, Кожемяко сам регулярно бывает в зоне боевых действий, у своих земляков, к тому же у него есть свой Telegram-канал, на который может обратиться любой, не говоря уж о связи традиционной - телефонной) - решили вдруг, чтобы достучаться до руководителя региона, воспользоваться услугами соцсети?

Я позвонил Олегу Кожемяко…

Ниже - дословно - его прямая речь.

- … Олег Николаевич, как вы расцениваете информацию о том, что очень много ваших земляков гибнет на фронте?

… - Там, действительно, идет жесткое наступление. Есть потери.

Мы глубоко переживаем по этому поводу.

И сейчас, вместе с военной прокуратурой, вместе с командованием (Тихоокеанского флота. - А.Г.) проверяем все факты, с тем, чтобы нам были известно реальное количество погибших и раненых.

Но, исходя из тех сведений, которые имеются сегодня у военных, конечно, все эти потери значительно преувеличены.

Но это предварительные данные.

Мы занимаемся этим вопросом.

…Наша бригада мужественно сражается на протяжении восьми месяцев. И гораздо… более тяжелая была ситуация, но таких сообщений никогда не поступало.

Здесь нужно очень внимательно все рассмотреть. Сейчас много идет различных пропагандистских историй со стороны противника. Поэтому нужно все взвесить.

То, что идет наступление, то, что есть потери, это да. Но там все эти цифры сегодня, по словам командования, слишком преувеличены. Исходя из этого, в ближайшее время мы будем выяснять пошагово по каждому батальону, что, где, как, сколько человек где находятся. Чтобы выяснить и оказать необходимую помощь, в том числе и раненым в госпиталям, семьям погибших.

Это наша уже задача, которую мы будем здесь на месте решать. (Речь о Приморском крае. - А.Г.)

- У вас очень тесная связь со своими ребятами. Вы же и участвовали в их подготовке, следили за этим. И сами туда - на место боевых действий - ездили. Непосредственно сами бойцы ваши, тихоокеанцы, они что говорят? Вы же с ними связывались по телефону?

- Конечно. И сегодня связывался, и они, наверное, сейчас ответят в ходе проверок - и командованию бригады, и представителям подразделений морской пехоты. Сейчас просто нужно понимать, что идут боевые действия, и трудно выходить на связь.

А вот этот вброс информации, которую нужно объективно проверять, конечно, он не работает ни на 155-ю бригаду, ни в целом на Вооруженные Силы ложится негативно…

Для нас это очень серьезный вопрос. Потому что это - наши земляки. И мы искренне переживаем за каждого из них. Многих знаю в лицо.

- А вообще известно, от кого идет эта информация? Это от ваших или не от ваших морских пехотинцев?

- Мы выясняем сейчас. Что где и как. Я думаю, что в ближайшее время мы все выясним.

- А вот ваши ребята, с кем вы связывались, они что говорят? Похоже это на правду или нет?

- Они воюют. Особо заниматься вот этими моментами у них возможности нет…

Сейчас, да, они говорят, что бои идут тяжелые, наступают жестко. Потери есть. Но данные о потерях, которые указаны сейчас, как сообщают нам командиры, они преувеличены.

- А намного преувеличены?

- Я, честно говоря, не хотел бы, пока не будет окончательно разобрана вся эта ситуация, все эти вещи, очень тонкие - комментировать, здесь за каждой фразой может стоять чья-то жизнь…

- Вы, видимо, в курсе этих цифр, что по жертвам – преувеличено в 7 раз, и так далее. А раненые уже вернулись в строй. Минобороны вот так сообщило.

- Я знаю, что много раненых возвращается в строй, легкораненые. Это большой процент возвращающихся. Но - повторяю - нужно во всем разобраться, в том числе органам военной прокуратуры, командованию. Мы сейчас этим вопросом занимаемся. С тем, чтобы была объективная информация.

Пока же мы не можем даже найти этот источник, чтобы подробнее у него узнать, на какие он ссылался информационные данные.

- Спасибо.

- Мы строй держим, ребята на месте. Свои задачи выполняют мужественно, самоотверженно. И мы со своей стороны будем делать все, чтобы им помочь оборудованием, снаряжением, помочь их семьям. Если будем это делать грамотно и толково, то Победа будет за нами.