«У людей растет потребность делать добро»: как сейчас живут благотворительные организации в России

В благотворительных фондах "Комсомолке" подтвердили: волонтеров в последнее время действительно стало больше. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Сразу несколько моих знакомых за последние девять месяцев пошли работать волонтерами в благотворительные фонды. Кто-то ухаживает за неизлечимо больными детьми и пожилыми людьми, кто-то помогает беженцам, а кто-то бездомным животным (многие хозяева уехали за границу, а домашних питомцев побросали). В благотворительных фондах KP.RU подтвердили: волонтеров в последнее время действительно стало больше.

Появились и те, кто раньше отродясь не перечислял деньги на благотворительность, а сейчас стали это делать. Хотя, казалось бы, цены в магазинах растут, и многие стараются экономить.

Всему этому есть простое объяснение. Психологи говорят: лучшее лекарство от стресса - это помощь другим. Ведь почти всегда найдутся те, кому сейчас хуже, чем тебе. Добрые дела помогают пережить кризис, справиться с тревогой, почувствовать себя нужным и понять, что пусть не везде, но хотя бы где-то ты можешь повлиять на ситуацию, изменить ее к лучшему. Корреспондент «Комсомолки» выяснила, что сейчас происходит в благотворительности.

БИЗНЕСМЕНЫ НА ПАУЗЕ

Пожертвования, которые поступают в благотворительные фонды, можно условно разделить на три группы.

1. Корпоративные взносы

- Этот сегмент просел больше всего, - рассказала «Комсомолке» президент благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» Ирина Бакрадзе.

Многие иностранные компании, которые раньше щедро тратились на благотворительность, ушли с нашего рынка и программы помощи закрылись. Некоторые компании «нажали на паузу»: программы помощи не закрыли, но при этом деньги от них в благотворительные фонды не поступают.

- Например, международные фармпроизводители работу в России не остановили, но при этом заморозили большинство благотворительных программ, - объясняет Ирина Бакрадзе.

2. Крупные жертвователи, бизнесмены

Многие из них тоже перестали перечислять деньги на благотворительность.

- У людей возникли финансовые трудности, и неизвестно, сколько они продлятся, - поясняет Ирина Бакрадзе.

3. Массовые частные пожертвования

- Количество жертвователей нам пока удается удерживать на прежнем уровне. При этом мы видим, что идет падение среднего чека у постоянных жертвователей. Он снизился процентов на 15-20. Но мы предлагаем людям пусть даже уменьшить средний чек, но не отказываться от помощи совсем, - рассказывает Ирина Бакрадзе.

- С февраля объем пожертвований в нашем фонде упал сразу на треть. Часть людей отписались от ежемесячных платежей или снизили размер платежа. Среди наших жертвователей были те, кто давно жили за границей, но при этом оставались гражданами России. У них возникли сложности с переводами: отрубились карточки, - рассказала «Комсомолке» координатор проектов благотворительного фонда «Кислород» Светлана Белоусова.

- Число сторонников, которые жертвовали на программы нашего фонда в среднем до 100 тысяч рублей, уменьшилось на 22%. Но при этом размер среднего пожертвования вырос на 15%. Ежемесячные платежи сначала снизились, а сейчас частично возвращаются. На сегодня они на 10% ниже, чем год назад. Стал меньше и средний размер ежемесячного платежа - он упал на 12%. Всего же наш фонд потерял около 20% активных ежемесячно жертвующих доноров. В то же время, им на смену приходят новые подписчики на регулярные платежи - их сейчас столько же, сколько и в начале 2022 года, - рассказала «Комсомолке» директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

Часть поступлений фонды потеряли из-за блокировки в России некоторых соцсетей.

- Мы в свое время прикладывали много усилий, чтобы социальные сети могли стать активным каналом для информирования о проблемах сиротства и сборов на проекты поддержки, но вот сейчас мы начинаем в определенном смысле с начала, - замечает Яна Леонова.

- Все некоммерческие организации отмечают снижение объема пожертвований. И все-таки важно, что у многих фондов, как и на Добре Mail.ru, сохраняется количество пожертвований: даже если люди не могут дать больше или столько же, они все равно стараются помогать. При этом сейчас как никогда нужно, чтобы помогать начинали новые люди. Ведь помощь сегодня нужна большему числу нуждающихся и бездомных животных. Важно, чтобы свою работу продолжали системные проекты (обучение врачей, покупка реабилитационного оборудования, программы ранней помощи детям с особыми потребностями и т. д.), - рассказала «Комсомолке» директор социальных проектов VK, руководитель Добра Mail.ru Александра Бабкина.

«ЛЮДЯМ ХОЧЕТСЯ ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ»

Несмотря на то, что ситуация с пожертвованиями неустойчивая, в благотворительных фондах отмечают важную тенденцию.

- Например, итоги акции «Дети вместо цветов» (акция проводится 1 сентября и направлена на помощь тяжелобольным детям, - Ред.) в этом году в несколько раз превзошли результаты прошлых лет, - говорит Ирина Бакрадзе. - Мы заметили, что у людей в последнее время растет потребность делать добрые дела. Это впервые проявилось в пандемию, когда очень выросло волонтерское движение. Сложные периоды сплачивают людей, возникает желание изменить ситуацию к лучшему, кому-то помочь.

- Мы видим, что сейчас у нашей аудитории очень вырос запрос на добрые новости, на истории со счастливым концом, на рассказы о детях, которые нашли семьи, о тех, кто помогает другим. Людям очень нужно уцепиться за что-то хорошее, за то, что дарит надежду. Поэтому мы все чаще получаем сообщения: «Спасибо за то, что вы делаете!», «Благодарю за возможность сделать добро!», «Благодаря вам жизнь вокруг становится человечнее», - рассказывает Яна Леонова.

Есть и те, кто раньше участвовал в благотворительности, а сейчас сам нуждается в поддержке.

- Очень важно знать, что в благотворительные организации действительно можно обращаться за помощью - даже совет от экспертов может помочь правильно двигаться к решению проблемы и сэкономить силы и время, - поясняет Александра Бабкина.

Сегодня почти все российские некоммерческие организации отмечают снижение объема пожертвований. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

А ЧТО С ЛЕКАРСТВАМИ?

Как рассказали «КП» представители благотворительных фондов, масштабного сбоя с поставками импортных лекарств в Россию нет. Помогло то, что у большинства фондов есть годами проверенные поставщики.

- Но с доставкой некоторых импортных препаратов все же возникают проблемы и приходится переходить на российские аналоги, а они не всем пациентам подходят, - говорит Светлана Белоусова.

- Международные фармацевтические компании с нашего рынка не ушли, поставки препаратов продолжаются. Цены на препараты с конца прошлого года тоже не изменились, хотя мы этого очень боялись. Все основные проблемы сейчас упираются в логистику. Маршруты изменились, и препараты поступают с задержкой. Перечень российских препаратов, которые могут использоваться для подопечных нашего фонда, очень узок. По большинству международных наименований, которые мы используем, пока нет аналогов или же они производятся в России в недостаточном количестве, - рассказала «Комсомолке» Ирина Бакрадзе.

«СТАРАЕМСЯ ПРИМИРЯТЬ И УСПОКАИВАТЬ»

Казалось бы, благотворительность должна быть все политики, но она, увы, прокрадывается и сюда.

- Работать с жертвователями стало сложнее. Постоянно приходится выбирать слова, мы очень боимся кого-то задеть. Одно неаккуратно сказанное слово вызывает достаточно серьезную агрессию, споры, независимо от того, какой позиции ты придерживаешься, - рассказывает Светлана Белоусова.

- Раскол в обществе и переживаемый стресс сказывается и на наших сторонниках. Мы замечаем, как остро порой люди реагируют на комментарии друг друга в социальных сетях фонда, как начинают разбиваться на лагеря по каким-то совершенно несерьезным поводам. Со своей стороны мы, конечно, стараемся выслушивать, примирять и успокаивать. И напоминать о том, зачем мы здесь все собрались и что, действительно, сейчас в наших руках, - замечает Яна Леонова.

КСТАТИ

А как лучше помогать?

- Лучший способ помочь сегодня - настроить небольшое, но регулярное пожертвование профессиональной благотворительной организации - их список можно найти на Добре Mail.ru, - говорит Александра Бабкина. - Регулярные пожертвования позволяют фондам планировать свою работу, помогать срочно и большему числу нуждающихся (ведь иногда времени на открытие сбора просто нет). Мы благодарны пользователям, которые это понимают: в октябре объем пожертвований именно от автоматических ежемесячных списаний вырос на 6%, их количество - на 2%.

Новыми направлениями в благотворительности в последнее время стали проекты поддержки беженцев.

- Например, им помогает организация «Гражданское содействие», которая собирает на Добре средства на оплату госпошлин и лечения, переводы документов на русский язык, аренду жилья, продукты. Но и в тех направлениях, которые были раньше, помощь нужна только сильнее. Особенно важно фондам сохранять работу системных проектов - тех, которые помогают многим сразу, развивают инфраструктуру помощи. Например, фонд «Жизнь как чудо» собирает на Добре средства на генетические анализы для детей с заболеваниями печени, фонд «Безопасный дом» продолжает спасать женщин, которые пережили рабство, а организация «Рука помощи бездомным животным» собирает средства на специальное питание для животных в приюте, - поясняет Александра Бабкина.

СПРАВКА «КП»

Как стать благотворителем

Шаг 1. Определитесь, кому именно вы хотите помогать: дети, люди с тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, жертвы домашнего насилия, животные, экология.

Шаг 2. Выберите благотворительный фонд. Не «клюйте» на просьбы о помощи в Интернете и ни в коем случае не переводите деньги на личные банковские карты (за исключением случаев, когда вы лично знаете того, кто просит о помощи).

Есть целые благотворительные платформы, на которых собраны проверенные благотворительные фонды различной направленности. Например, Добро Mail.ru, «Нужна помощь», Tooba.

Если вы нашли благотворительный фонд просто по поисковику в интернете, то изучите его сайт. На сайте должны быть указаны контакты, реквизиты, регистрационные документы, а также опубликованы отчеты о работе фонда и расходовании средств. У фонда должна быть четкая направленность. Всем на свете: и сиротам, и старикам, и зверушкам - серьезные благотворительные фонды не помогают.

Шаг 3. Можно оформить как разовое пожертвование в благотворительный фонд, так и подписку на ежемесячный платеж (сумму вы выбираете сами). Деньги будут автоматически списываться с вашей банковской карты. При необходимости регулярные платежи можно в любое время отменить.