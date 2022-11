Вакханалия Киркорова в колготках на все тело довела россиян до исступления

Поп-король подготовил эпатажное шоу, которое зрители окрестили вакханалией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров не зря носит звание короля эстрады. Певец из каждого своего выступления устраивает настоящее шоу, которое потом обсуждают не один день. На этот раз артист поразил публику необычным нарядом. Он появился перед зрителями в прозрачном комбинезоне, который народ окрестил "капроновыми колготками на все тело".

Внешний вид артиста теперь обсуждают не только жители Казахстана, которые смогли лично увидеть звезды почти в неглиже. Россиянам достаточно было посмотреть видео с концерта. И публику было не удержать.

Общественность на все лады обсуждает поп-короля и его внешний вид. "Так он еще в зал пошел...", "Срамец","То на кресте, то на метле, то в капроновых колготках на все тело", "Ему что ль глаза завязали, когда наряжали?", "На Родине не решился, а в гостях можно и без штанов!", "В юбке был, трусы всем показал, на кресте поплясал, дальше что будет?" - негодуют россияне.

55-летний Киркоров поспешил объясниться. Он рассказал, что появился без штанов не по своей воле. "Моя команда - настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели... Выпустили меня, грешника, к поклонникам..." - поделился артист.

Филипп заявил, что "остался в безысходном положении". "Но Show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку! Каждый по-своему отмечает лунное затмение!", - заключил он.