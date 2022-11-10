Театральная революция: искусственный интеллект «НейроСтаниславский» впервые срежиссировал спектакль

Студенты МИСИС обучили нейросеть придумывать диалоги и сюжеты для художественных постановок Фото: Shutterstock

“Быть или не быть? Вот в чем вопрос!” Что на этот счет современному любителю Шекспира ответит искусственный интеллект и, в частности, экспериментальная нейросеть - генератор пьес “НейроСтаниславский”?

Об этом любой желающий может узнать по адресу. По этой ссылке обитает тот самый “НейроСтаниславский”, его создали студенты Хакатон клуба Университета МИСИС (хакатон, это когда энтузиасты-разработчики собираются вместе для решения какой-то задачи). Искусственный интеллект (ИИ) уже умеет писать картины - портрет, созданный алгоритмом, продали Christie's за 432 500 долларов. А пару лет назад компания Microsoft уволила 50 журналистов корпоративного издания - их заменила нейросесть, генерирующая новости. Но сочинять художественные произведение алгоритму не доводилось.

Инженеры МИСИС написали алгоритм, который запомнил и проанализировал пьесы Островского, Горького, Чехова и других театральных классиков. В базе данных нейросети десятки пьес и 14 тысяч диалогов. Теперь с помощью “Нейро Станиславского” каждый из нас может попробовать написать бессмертное произведение. Алгоритм устроен таким образом, что генерирует ответы на реплики, которые надо придумывать самому. То есть, ИИ работает в режиме соавтора - предлагает различные повороты сюжета, подкидывает свежие идеи, но первый шаг и право выбора генеральной линии остается за вами.

В дебютном спектакле соавтором “НейроСтаниславского” стал Ярослав Шевалдов, художественный руководитель Московского драматического театра имени Есенина. Спектакль придуманный искусственным интеллектом называется «Моя жизнь в искусстве» - основой для его создания послужила одноименная книга Станиславского. Сюжет пьесы строится вокруг знаменитой, в среде театралов, встрече Станиславского и Немировича-Данченко в ресторане “Славянский базар”, которая произошла в 1897 году. Знаменита она тем, что в результате 18-часовой дискуссии было принято решение о создании Малого художественного театра. Станиславский писал потом: “Мы протестовали и против старой манеры игры… и против ложного пафоса, декламации, и против актёрского наигрыша, и против… премьерства, которое портило ансамбль, и против всего строя спектаклей, и против ничтожного репертуара тогдашних театров”. В общем, тогда шла речь о театральной революции, а сегодня мы живем в условиях революции цифровой.

Премьера необыкновенного спектакля состоялась 10 ноября в Москве в рамках VI Фестиваля «Биеннале театрального искусства». Роли сыграли артисты театра “Ведогонь”.

Кстати, мне на вопрос "Быть или не быть?" "НейроСтаниславский ответил так: "Что за вопросы! Я и так знаю, что вы человек образованный..."