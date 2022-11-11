В Европе поразились жадности компании Pfizer

Очередным ударом для любителей поговорить о взаимопомощи стало заявление финансового директора компании Pfizer о резком подорожании вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Европа, которой США продают сжиженный газ с баснословными наценками, никак не может привыкнуть к тому, что она всего лишь рынок сбыта для Америки, и все еще надеется на какое-то мифическое партнерство.

Очередным ударом для любителей поговорить о взаимопомощи стало заявление финансового директора компании Pfizer о резком подорожании вакцины от коронавируса.

По словам Дэвида Дентона, коронавирус, это «что-то типа гриппа, но гораздо смертельней», а потому, болезнь останется с человечеством на многие годы, если не навсегда. Вывод – на этом можно и нужно зарабатывать!

Примерно так Дентон объяснил инвесторам компании, что их ждут солидные прибыли и в этом году, и в следующем.

– Если смотреть в долгосрочной перспективе, франшиза будет многомиллиардной, – порадовал бизнесменов финдиректор.

А ранее в Pfizer заявили, что вакцину, доза которой стоила от $19 до $30 теперь будут продавать по $130. И что это якобы в условиях рыночной экономики и высокого спроса на препарат совсем не дорого.

А вот в Европе с этим почему-то не согласны. И даже подсчитали, что при себестоимости одной дозы вакцины в $1,18 наценка превышает все мыслимые пределы, а жадность Pfizer вообще не подлежит никакому учету.

– Правительства не должны стоять в стороне, пока такие компании, как Pfizer, требуют от мира выкупа в условиях глобальной пандемии, – заявила, политический советник Народного альянса вакцин Джулия Косги.