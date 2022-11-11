Всемирный день шоппинга в книжном магазине «Комсомольской правды»

Бестселлеры с большими скидками!

Что такое всемирный день шопинга объяснять не надо. Все знают, что в период такой акции многие понравившиеся товары можно купить с приличными скидками. Многие покупатели ждут этот день, чтобы основательно и выгодно закупиться.

Книжной магазин «Комсомольской правды» shop.kp.ru, конечно, не остался в стороне. У нас тоже день шоппинга. Более того – наша акция действует не только 11 ноября. Мы продлили ее по 15 ноября!

Это значит, что с 11 по 15 ноября каждый покупатель книжного магазина shop.kp.ru сможет приобрести книги по отличной цене. Количество книг в одни руки не ограничено! Скидки будут достигать 65%!

Надо отметить, что перед такой масштабной распродажей, наши цены не ползут вверх, как это часто бывает в некоторых магазинах.

В shop.kp.ru можно купить самые разные издания: книги для детей, кулинарную литературу от известных шефов и фуд-блогеров, путеводители, художественную литературу и книги для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и красивые, яркие, позитивные календари на 2023 год.

В акцию попадут также знаменитые бестселлеры «Комсомолки» - «ГРУ на острие победы. Военная разведка СССР 1938-1945», «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни», «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться», «Творожные облака. Нежные пироги и сырники, чудесные начинки, волшебные блюда с творогом и не только», «Есть хорошо!», «Это не стыдно. Книга про тазовое дно и женское здоровье», «Секс – это здорово!», «Ход королевой», «Десерты, привет! Сахар, пока!», «Истории волшебного леса», «Изумрудная шкатулка. Русские сказки», «Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки» и это далеко не все.

Ждем вас в нашем магазине shop.kp.ru

Удачных покупок!