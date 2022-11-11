Минобороны России: потерь среди личного состава и техники при переправе на левый берег Днепра нет

Антоновский мост взорван Фото: Александр КОЦ

В Минобороны России сообщили, что к пяти утра на Херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра без потерь в личном составе и технике. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации».

По данным представителя ведомства, противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня «HIMARS». Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы.

Однако, как многие уже видели на снимках в сети Антоновский мост получил серьезные разрушения. Для чего по нему били ВСУ не понятно, так как наши военные пользовались понтонными переправами.

«За прошедшие двое суток продвижение подразделений ВСУ на отдельных направлениях составило не более десяти километров. Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр», - сообщил Конашенков, и уточнил, что удары по частям ВСУ наносятся барражирующими боеприпасами «Ланцет» и огнем реактивных систем залпового огня.

Ими за сутки на Херсонском направлении уничтожено три американских буксируемых гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника. Кроме того, на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, два танка, две самоходные артиллерийские установки и три боевые бронированные машины.

Представитель Минобороны также сообщил о потерях ВСУ в других районах: на Купянском направлении уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском - 90 украинских военнослужащих и польских наемников, на Южно-Донецком - более 65.

С ними сожжены десятки танков и бронемашин.

Также за сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: 32 снаряда над населенными пунктами, 7 беспилотников, Ми-8 ВВС ВСУ, взвод украинских самоходных гаубиц «Акация», взвод американских буксируемых гаубиц М777 в районе населенного пункта Золочев Харьковской области, склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ в Николаеве, 9 пунктов управления ВС, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а еще живая сила и военная техника в 176-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

174 - вертолета.

2486 - беспилотных летательных аппаратов.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6511 - танков и других боевых бронированных машин.

885 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3569 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7166 - единиц специальной военной автомобильной техники.