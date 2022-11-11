Представитель Минобороны России ответил на 10 вопросов о зарплатах мобилизованных

Свердловская область. Призванные из запаса во время частичной мобилизации проходят огневую подготовку на стрельбище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко раскрыл нормы денежного довольствия для мобилизованных граждан. Ответил на вопросы военнослужащих, что звучат чаще всего.

1. Минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации составит 195 тыс. рублей. Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. рублей.

2. Минимальную сумму в 195 тыс. рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку за октябрь.

3. Денежные средства военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим проходившим службу с 1 по 31 октября будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября.

4. Если военнослужащий, например сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше.

К примеру, командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, а командир батальона около 243 тыс. рублей.

5. Все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября.

6. Денежное довольствие военнослужащего зачисляется на его расчетный счет, который военнослужащий представил. По желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам, для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность. Кроме того, существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчётному счёту, который ранее представил военнослужащий. Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту.

7. Денежное довольствие военнослужащего, призванного в рамках частичной мобилизации, облагается подоходным налогом так же, как и у всех военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Социальная выплата, установленная Президентом России, в размере 158 тыс. рублей – подоходным налогом не облагается.

На примере военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, из полагающихся ему 195 тыс. рублей – 158 тыс. не будут облагаться налогом, а оставшиеся 37 тыс. будут облагаться подоходным налогом в 13%. Если говорить о денежном довольствии командира взвода в звании лейтенанта, которое составит около 225 тыс. рублей, то социальная выплата в размере 158 тыс. рублей не облагается налогом, а около 68 тыс. рублей за звание, должность командира взвода и выслугу лет облагается налогом в 13%.

8. Дополнительные выплаты к денежному довольствию военнослужащим, призванных по мобилизации, устанавливаются, как и всем военнослужащим в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 2019 г. № 727. По нему могут быть установлены:

ежемесячная надбавка за особые условия военной службы; ежемесячная надбавка за особые достижения.

9. Указом Президента Российской Федерации определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195,0 тыс. рублей.

10. Единовременная денежная выплата в размере 195,0 тыс. рублей производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач.

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