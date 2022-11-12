Коронавирус с летальностью 90% - не пустые слова. Академик РАН выступил с заявлением по поводу нового вида ковида

Академик РАН, экс-главгоссанврач России Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

… - Геннадий Григорьевич, минувшей ночью пришла тревожная информация: «Человечество рискует умереть из-за появления коронавируса со смертностью 90%». Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Кольвачук. Он ссылается на разработки американских ученых, лаборатории которых находятся вокруг России, фактически - опоясывают нашу страну. То есть, это - та тема, которую мы с вами обсуждали уже не раз.

- Да. Мы говорили о высокой летальности от «Омикрона», который был создан в институте Бостона, причем - искусственно.

С помощью биотехнологических манипуляций в «Омикрон» посадили плазмиду, которая отвечает за вирулентность.

- Расшифруйте, пожалуйста, что за плазмида, какая такая вирулентность?

- Давайте я договорю, а потом расшифрую. В первоначальном штамме коронавируса, который появился в 2019-м, среди лабораторных мышей летальность достигала 80%.

То есть, работы по этой теме в Соединённых Штатах ведутся, причём - даже гражданскими институтами.

Что еще раз подтверждает: в США не закрыт вопрос разработки активных наступательных военных программ.

- Наши действия? То есть - России.

- Погоди…

Если вы помните, самым вирулентным был MERS, ближневосточный респираторный синдром, который появился в 2009-м, и там летальность доходила до 60%.

А вот если такой вирус появится, то уже можно будет однозначно считать, что он - искусственного происхождения.

Так вот, отвечая на ваш вопрос… Я думаю, что на запланированной на конец этого месяца в Женеве 9-й обзорной конференции стран-участников КБТО (Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия) наша делегация поднимет и этот вопрос.

И будем надеяться, что все-таки наши американские - теперь уже бывшие партнеры (поскольку они нас называют врагами, то у нас нет права их именовать друзьями) все-таки разделят разумную позицию.

Как, впрочем, и по отношению к тем вопросам, которые касаются лабораторий, базирующихся на Украине, в Казахстане, Грузии, Азербайджане и так далее.

Потому что даже природа еще не доходила до такого процента летальности.

- И что касается 90-процентной летальности…

- К счастью, пока это - версия (а не констатация факта), которую высказал один из уважаемых наших академиков.

А я хотел бы напомнить, что тот же «Омикрон», с которым мы столкнулись, не такой уж безобидный.

Передо мной - данные о заболеваемости на 5 утра мск:

за прошедшие сутки в мире заболело 502838 человек, а умерло - 2705. Это не такие маленькие цифры, которые дают нам основания быть спокойными.

- А в России?

- Ну, в России у нас, слава богу, пока таких цифр нет, заболеваемость держится на допороговых уровнях. Но это вовсе ничего не означает. Потому что, задавая вопрос «А как в России?», нужно соизмерять его с тем, как в мире.

Потому что, даже если у нас сегодня благополучно, а в мире - осложнения, это тут же придет к нам.

Мы тут, как говорится, на границах ситуацию не удержим. Это та инфекция, для которой никаких границ не существует. Будет вполне корректно, если мы будем с вами говорить об общей ситуации на планете.

- Вы хотели плазмиду расшифровать. И - вирулентность тоже.

- Это та часть в геномной последовательности коронавируса, которая отвечает за вирулентность, то есть за опасность этого заболевания. Вот тогда они (американские ученые. - А.Г.), проще говоря, сшили обычный, рядовой «Омикрон», добавили туда новую вставку, и лабораторные мыши показали такой вот угрожающий уровень летальности.

То есть, из 100 мышей там умерло 80.

Поэтому, конечно же, будем надеяться, что тот штамм, который был создан американскими учеными, не станет достоянием и не будет выпущен, так сказать, в эпидемиологическое пространство.

Это тоже требует очень серьезных усилий.

- То есть, смертельный штамм способен и сам вырваться на волю?

- Ну, может быть какая-то авария. Или - тот, кто его создавал, сам заразится, а то и своих окружающих заразит. И тогда уже этот штамм не удержишь.

Ну, и, конечно, нам нельзя забывать, что необходимы прививки - вакцинация, ревакцинация.

Пандемия не закончилась, и вот такого рода тревожные предположения, они небезосновательны.

- Спасибо большое вам, Геннадий Григорьевич.

- Пожалуйста. Берегите себя и привейтесь, пожалуйста, Александр.

- А мы уже…

- Вы от гриппа привились. А я говорю об «Омикроне». Это немножко разные вещи.

- И от «Омикрона» я месяца два назад привился.

- Тогда вы образец для подражания.

- Все ваши указания выполняю! Спасибо вам огромное, товарищ академик.