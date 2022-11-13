Туроператоры рассказали, что известно о российских туристах в Стамбуле, где прогремел взрыв

Туристы покидают Стамбул после взрыва на улице Истикляль Фото: REUTERS

Взрыв в Стамбуле прогремел на очень популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу, начинающейся у знаменитой площади Таксим.

Момент взрыва попал на видео Фото: Кадр видео

Она практически вся состоит из ресторанов, отелей и магазинов (в том числе тех, куда часто заглядывают наши соотечественники, таких как Zara и Mango. Именно рядом с магазинами массовых марок Mango и Colin’s произошла трагедия). Российское консульство в Стамбуле также расположен на улице Истикляль.

Фото: REUTERS

Собственно, и сам Стамбул - одно из самых востребованных зарубежных направлений у российских путешественников. Только из Москвы туда летают 17 самолётов в день, и в основном это вместительные лайнеры. У «Аэрофлота», например, в турецкий мегаполис летают A330-300 на 300 пассажиров. Рейсы есть и из многих российских регионов.

Фото: REUTERS

Да, многие путешественники используют Стамбул лишь как стыковочный аэропорт. Но далеко не все: в городе на берегу Босфора множество достопримечательностей и отличный шопинг. Сколько российских путешественников находились в Стамбуле на момент взрыва, пока неизвестно. Однако крупные туроператоры - «Интурист» и Pegas Touristik - подтверждают: их клиенты, находящиеся в Стамбуле, в порядке и на связи, информации о том, что-то из них пострадал, нет.

Фото: REUTERS

Многие рейсы из Стамбула в Москву в воскресенье, 13 ноября, задерживаются примерно на полчаса.

Фото: REUTERS

Улицу Истикляль после ЧП перекрыли, туристам не рекомендуют посещать район рядом с ней, в том числе площадь Таксим, сообщает Ассоциация туроператоров России.