Антон Силуанов рассказал о программе долгосрочных сбережений и поддержке новых регионов

Государство должно создать возможности для предоставления гарантий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В числе тех, с кем журналисту «Комсомольской правды» довелось во вторник, 21 февраля, поговорить в Гостином дворе, был и Антон Силуанов. Вот фрагмент беседы.

…- Антон Германович, в день Послания каждый раз, когда президент говорил об экономике, о финансах, о реформах в этих областях, по телевизору во время трансляции крупным планом показывали вас.

- Не знаю, я не смотрел.

- Но вы же в зале были.

- Хотя, и Решетников (Максим Решетников, министр экономического развития России. - А.Г.) сидел рядом со мной.

- А крупным планом на экране - Силуанов. Как вы думаете, это не случайно? Значит, все это лежит на ваших плечах?

- Понятно, что все те решения, которые озвучены президентом, которые требуют денег, требуют изыскания финансовых ресурсов - они ассоциируются, прежде всего, с нашим министерством.

Поэтому оператор, наверное, выбирал министерство финансов…

Именно финансово-экономический блок во многом будет ответственен за выполнение тех задач, которые поставил президент.

Безусловно, предложения, которые сегодня были озвучены, они уже прорабатывались правительством.

- О программе долгосрочных сбережений можете рассказать?

- Мы говорим, может быть, не о совсем новой идее…

Но государство должно создать возможности предоставления гарантий для того, чтобы люди, которые заботятся о своем завтрашнем дне, могли бы в безопасном порядке обеспечивать свои планы по долгосрочным инвестициям и долгосрочным сбережениям. Для этого будут предоставляться и налоговые преференции, здесь будет и гарантия, о чем сегодня президент сказал, здесь возможно даже и участие государства в этой схеме. Поэтому, мы заинтересованы, чтобы у людей была возможность на гарантированной основе иметь долгосрочные сбережения. Это важно для наших граждан и это важно для нашей экономики, потому что это долгосрочные финансовые ресурсы, которые пойдут на развитие экономики.

- А какая сумма потребуется на поддержку вновь присоединенных к России регионов? Вот про маткапитал говорили, который и на этих территориях начнет действовать, подсчитывали ли уже, сколько на это необходимо дополнительных средств?

- Да, подсчитывали.

Я про суммы сейчас не буду говорить, все это посильно и все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов Российской Федерации.

- То есть, повышение налогов на это не влияет?

- О повышении налогов в текущем году речи не идет, конечно.

… Хорошо! Значит, правильно вас во время Послания президента по телевизору так часто показывали. Спасибо.