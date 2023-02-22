В РУДН придумали, как вырастить кость в биореакторе

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Ученые Российского университета дружбы народов (РУДН) разработали новый метод восстановления костей после сложных переломов и травм от осколочных ранений с использованием стволовых клеток костного мозга.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Для начала у человека берут стволовые клетки костного мозга. Затем их загружают в биореактор, и там выращивают клетки костной ткани. Дальше выращенными клетками заполняют пустоты на месте сложного перелома или травмы кости, полученной при осколочном или огнестрельном ранении. Эксперименты на лабораторных животных и первые клинические исследования на людях прошли успешно.

Ранее стволовые клетки в РУДН использовали для лечения диабетических язв, распространенной причины ампутации стоп при диабете. Методика, по словам кандидата медицинских наук, директора Научно-образовательного ресурсного центра «Клеточные технологии» РУДН Алексея Люндупа, показала высокую эффективность для первоначального закрытия раны на ранних стадиях.

ГДЕ ПЛАНИРУЮТ ПРИМЕНЯТЬ

По словам ученых, технология по заполнению костных пустот позволит хирургам заместить от 1 до 50 куб. см костных тканей. По сути, используя этот метод, в биореакторе можно вырастить новую тканеинженерную кость, отдельные небольшие блоки размером в 4 см. Для лечения сложных травм можно будет использовать несколько таких блоков. Опробовать новый метод планируют на 20 пациентах Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.

КАКИЕ ЕЩЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ КОСТИ

Военные врачи госпиталя Бурденко применяют для восстановления костей гибридную технологию: сначала создают 3D-фрагмент кости из титана, в точности повторяющий ту часть кости, которая была утрачена в результате травмы. Затем применяют технологию со стволовыми клетками, которая позволяет дополнить операцию костной, хрящевой или мышечной тканью.

В Красноярском медицинском университете придумали стимулировать работу стволовых клеток при помощи наночастиц и переменного магнитного поля, что помогает в заживлении ран, хрящей и костных тканей.