Как позаботиться о любимом: необычные и забавные подарки на 23 февраля

Если у вашего мужчины тревожный сон и нервная работа, а главное — совсем нет времени для себя, позаботьтесь о нем и купите то, что нужно для спокойствия Фото: Shutterstock

Хороший сон — почти недоступная роскошь для современного человека. Из-за недосыпа еще больше возрастает уровень стресса. Поэтому ученые придумали массу удивительных гаджетов, по сути — механические лайфхаки для хорошего сна.

1. Электронные беруши.

Они не просто блокируют внешний шум, но по желанию могут работать как плеер и даже будильник. Вечером перед сном включат звуки природы или расслабляющую музыку. А утром разбудят так, что спящий рядом не услышит. Если вы встаете позже своего избранника, то этот подарок и вам пригодится.

2. Одеяло с утяжелителем.

Часто после стрессовых ситуаций, некоторые не могут уснуть, крутятся под одеялом, сминают его, в итоге могут намотать на шею, а ноги останутся голыми.

Такому человеку подойдет очень тяжелое одеяло. Смысл его воздействия — в равномерном распределении давления по всему телу (называется методика сенсорного давления). И ощущения уютного кокона. Благодаря такому одеялу, организм быстрее расслабляется, стресс проходит.

3. Кубик сна.

Интересный девайс (на себе не испытывали, сразу признаемся): кубик испускает слабые импульсы низкочастотного электрического поля, совершенно безопасные по воздействию. Но при этом эти колебания имитируют уровень электромагнитного поля земли ночью и днем, то есть по сути этот кубик проецирует биоритмы. Наш мозг воспринимает ритмичные монотонные колебания вечером как укачивание, а к утру он начинает испускать другие волны — бодрящие, поэтому легче просыпаться.

Что особенно приятно — изобретение российское, проект биомедицинского кластера «Сколково».

4. Световой помощник для засыпания.

Если никак не удается нормально уснуть, попробуйте проектор: проекция на потолке или стене будет неторопливо мигать, отчитывая ритмы дыхания. В основе мигания лежит дыхательная техника из йоги «4-7-8» (вдох в течение 4 секунд, задержка дыхания на 7 секунд, выдох в течение 8 секунд). Или расслабляющая техника дыхания (вдох в течение 4 секунды, выдох в течение 6 секунд).

Такая проекция помогает выровнять дыхание, освободить голову от ненужных мыслей. И отключится, когда вы уснете.

5. Умные часы с отслеживанием фаз сна.

Этот девайс уснуть или проснуться не поможет, но поможет отследить, сколько фаз сна за ночь у вас бывает. Ну и до кучи посчитают пульс, сердцебиение и прочие параметры. И подскажут, что не так. По сути — примитивный домашний терапевт.

КСТАТИ

Подушка, которая будет дышать вместе с вами

Этот девайс только изобрели японские ученые. Провели исследования и выяснили, что их дышащая подушка отлично помогает снять стресс и глубоко уснуть. Представьте, что вам плохо, а вас обнял кто-то очень уверенный и спокойный. Вы начали дышать в ритме его дыхания... и успокоились!

В этом и состоит смысл нового японского изобретения: подушка Fufuly по форме обычная подушка, а по сути — механизм с «феноменом ритмической синхронизации». То есть ложитесь вы на нее, обнимаете и дышите в размеренном ритме, будто лежите на груди человека.

У подушки три режима дыхания: размеренное, глубокое и расслабляющее. Как утверждают в компании-производители, достаточно пяти минут таких обнимашек и уровень стресса заметно снижается.