Захарова объяснила визит Байдена на Украину преступным желанием по Достоевскому

Мария Захарова Фото: REUTERS

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время еженедельного брифинга для журналистов прокомментировала основную международную повестку, уделив внимание активному нежеланию Запада проводить расследование взрывов на газопроводах «Северный поток», а также продолжающейся накачке Украины вооружением.

О визите Байдена на Украину

- Случилось явление Байдена. Тут много причин: сами американские эксперты сказали, что это запуск электоральной кампании, а так как они раскачали тему Украины и России за последние годы, то с этой темы и нужно начинать президентскую кампанию. Но было бы хорошо вспомнить, что и криминалисты и психологи говорят, что преступника тянет на место преступления. Раскольникова у Достоевского, и Джо Байдена - на Украину. Визит американского лидера был обставлен с драматургией. Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать до победного конца - до последнего украинца. На деле все напоминало дурную постановку, обреченного на провал, захолустного театра. Для придания драматизма завели даже сирену воздушной тревоги. Правда, заранее сказали киевлянам не обращать внимания на сирену ввиду отсутствия реальной угрозы.

О роли России в поездке Байдена в Киев

- На фоне громогласных реляций, что они контролируют ситуацию, что Киев выдержал, я напомню, что Байден не отважился поехать в Киев, не предупредив Россию и не попросив российскую сторону о соблюдении его безопасности. Это к вопросу, кто контролирует ситуацию, а кто - не очень.

О требовании США к Киеву провести контрнаступление

- Советник президента США по нацбезопасноти Джейк Салливан потребовал от главы Офиса президента Украины Ермака ы ближайшие 6 месяцев провести успешное контрнаступление на юге и выйти к границам Крыма. Ну правильно, чужие же люди. Для Джейка Салливана это вообще не люди. Мне кажется, для них в принципе не существует того, кого они могут приравнять к себе. В противном случае, Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители и дальнобойные ракеты. А если за 6 месяцев на Украине не останется людей, которые смогут это все обслуживать, что Джейк Салливан будет делать?

О попытках западных стран отказаться от расследования взрыва на «Северных потоках»

- На заседании Совбеза ООН Россия презентовала свою резолюцию для обсуждения и дальнейшей работы. Подобный ход приветствовали китайские партнеры, а у западных стран случилась истерика. Было очень сложно негативно отзываться о наработках российской резолюции, где содержались призывы о международном расследовании терактов на «Северных потоках» под эгидой или контролем генсека ООН. Это критике очень сложно подается. Им было тяжело, но аргументы они пытались придумать. Но аргументов нет. Произошел намеренный подрыв гражданской инфраструктуры, она была частью глобальной энергетической безопасности. Эта катастрофа, ставшая результатом рукотворных действий, что не могли произвести частные лица или экстремистские группировки, нанесла колоссальный вред экологической среде. Это та самая повестка о которой так заботится Запад. Мне кажется, после случившегося у либералов должна была быть истерика - незамедлительно начинать международное расследование. Так что не так с тем призывом, с которым выступила РФ? Или опять страна не та? Просто они, как всегда, пытаются замести следы.

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