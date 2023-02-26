Александр Проханов: У нас нет ни единого шанса проиграть. Мы - на восходящем витке русской истории

Александру Проханову исполняется 85 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АВТОПОРТРЕТ С КОЛОКОЛЬНЕЙ И БАБОЧКАМИ

- Александр Андреевич, можно я вас как художника покритикую? Мне вы на своем автопортрете не понравились. Там все в одном тоне, а вы - человек многогранный, многокрасочный.

- К 85 годам человек теряет свое многоцветие, он становится более суровым, в нем появляется больше черно-белого, исчезает алое, золотое, серебряное. Я просто смотрел на себя в зеркало и видел себя таким. Вот нарисуйте меня другим, и я повешу это у себя на стене рядом с Глазуновым.

- А что за символы на рисунке прохановском?

- Я четверть жизни прожил в Москве, в Тихвинском переулке, и в мое окно смотрела разрушенная колокольня церкви Тихвинской Божьей Матери. Смотрела и днем, и ночью, и в снегопады, и розовая на заре. Смотрела, как я расту, как пишу свой первый стих.

Может, это моя Арина Родионовна. Я от этой колокольни получил такие заветы, которые и спасали меня в жизни...

На портрете я - за старинным столом, держу руки на зеленом сукне, которое помнит еще моего прадеда.

- А что означают бабочки вокруг?

- Я не то что коллекционировал бабочек, это мои военные трофеи - все эти они пойманы в горячих точках, где я был. 18 войн, которые мне открывали свои врата огненные. Я там не только писал свои романы, я уезжал туда с сачком.

Теперь это - амулеты, фетиши, которые сберегают меня по сей день.

ОТ АФГАНА ДО НИКАРАГУА

- Мы предыдущие ваши дни рождения встречали и в Сандуновских банях, и на даче...

- А помнишь, на вершине Килиманджаро?

- Точно!

- Удивительный был день рождения, мы были во чреве кита, и поднимали рюмку. Кит страшно волновался.

- Всё правда (шутка, но разве могу я с спорить с Прохановым? - А.Г.) А вы больше писатель или военкор?

- Я всю свою сознательную жизнь провел с нашей армией, в каких бы переделках она ни была, будь то сражение на Даманском (бои на границе с Китаем в 1969-м. – А.Г.), или Афганистан, или Африка, или болота Никарагуа. Я помню лица наших воинов, и на всех - одно и то же выражение какой-то таинственной загадки: почему они, русские, из Вологды или Ростова, вдруг оказались где-то на границе с Гондурасом?

Это удивительная судьба русского странника. Я тоже, по сути, странник, непонятный самому себе.

АРМИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

- Если сравнить воинов той поры и сегодняшних, они изменились?

- Они менялись вместе со страной. Ну, например, великая огненная 40-я армия, шла в Афганистан в 1979 году из страны, которая их славила и награждала, а вернулись в 1988-м в страну, которая от них отрекалась.

Уходившие были наивными романтиками, верившими в правоту своего дела. А возвращались, понурив головы.

Или бойцы Чеченской войны. Эту великую, но деморализованную армию, которую только что вышвырнули из Германии, Чехословакии и Польши, бросили в Чечню. И эта армия, проигравшая битву за Советский Союз, нашла силы возродиться. И породить великих воинов и мучеников, как Евгений Родионов (19-летний рядовой, принял мученическую смерть в плену, отказавшись снять крестик. – А.Г.) или как 6-я рота (Псковской дивизии ВДВ вступила в бой с двумя тысячами боевиков. Почти все десантники погибли. – А.Г.).

- Сегодня какая у нас армия? Что в ней за люди?

- У «Комсомольской правды» много военкоров, они лучше знают этих людей, они с ними вместе в окопах. Я на спецоперации только своими рисунками. Но вижу - сегодняшняя армия тоже стремительно меняется. В ней возникают потрясающие командиры. Вот Александр Ходаковский, с которым я дружу. Это умный, благородный, чуткий, в чем-то печальный и удивительно верующий человек.

Александр Бородай, которого я помню, когда он еще был розовощеким мальчишкой. И каким стал!

Дело в том, что страна у нас не была готова воевать. У нас была масса потребителей, гедонистов, компрадоров, которые считали себя столпами государства. И нам приходится одновременно воевать и ставить новые столпы под государство. И армия у нас сегодня на глазах становится не вчерашнего дня и даже не сегодняшнего, а завтрашнего.

СТРАНА ВЫХОДИТ ИЗ ОКОПА

- Вы в своих романах умудряетесь между строк заложить смыслы и прогнозы. Что нас ждет в противостоянии с НАТО?

- У нас нет ни одного шанса проиграть. Потому что мы на восходящем витке русской истории. После чудовищных поражений 1991-го года, после этих мертвых десятилетий, где России, по сути, не существовало, а ворочался какой-то странный моллюск, который управлялся американскими разведчиками в чубайсовских конторах, где Козырев (министр иностранных дел России 1990-96 гг.– А.Г.) хотел отдать японцам Курилы, где мы сами распиливали наши действующие подлодки.

Вот после этой тьмы кромешной мы начали вставать, подчиняясь закону русской истории: после каждого падения - воскресать.

Мы только вышли из окопа в атаку.

- Вы в этом уверены?

- Я был в Георгиевском зале Кремля, когда Донбасс, Запорожье и Херсонщину принимали в состав России. И я сказал: да, слава тебе, Господи, что я не ошибался, что живу в великой стране, которая воскрешается из мертвых.

КАК У ЧУБАЙСА ВЕСНУШКИ ПОКРАСНЕЛИ

- Можно я гадкий вопрос задам?

- Ну, задай мне «гамский» вопрос.

- Я не могу простить Проханова за то, что однажды в газете «Завтра» прочел ваше интервью с Чубайсом. Зачем?!!

- Тогда по подозрению в покушении на Чубайса в тюрьме сидел полковник Квачков. Чубайс требовал расправы. Мне хотелось отговорить его от этого. Я пытался... А он мне сказал: «Никогда. Пусть понесут самое жесткое наказание». И лицо его было беспощадным. Даже веснушки стали красными.

- А нужно ли давать слово своим идейным врагам?

- Это умная форма борьбы. Мы должны заставлять врага обнажаться.

Вот мы все время хохочем над Зеленским: ах, какой шут. Над Украиной: она вот-вот развалится. Над Европой: вот-вот замерзнет, будет у нас дрова покупать. Это наша неумелая пропаганда на фоне того, что все конвейеры НАТО работают на Зеленского, а он, как черт, носится по всем фронтам.

К врагу нужно относиться серьезно, не возвеличивая, но и не высмеивая. Иначе его не победишь.

Или Гамов – оранжерейное растение, которое боится неудобных интервью?

УЕХАТЬ ИЗ РОССИИ МОЖНО. ИЗБАВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ

- Как относиться к тем, кто как и Чубайс — потянулись за кордон?

- Есть миллиардеры, которые обобрали страну. Захватили алмазы, нефть, лес и вывели деньги за границу. Они оказались предателями. Они дарят украденные у нас деньги украинцам, чтобы те покупали оружие и убивали наших солдат. А есть еще дизертировавшие артисты и журналисты типа Невзорова...

Не надо казнить этих людей, нужно их отторгнуть. Перестать считать их самыми просвещенными и удачливыми. Они - просто бородавки на теле нашей страны.

- А вам их не жалко? Вдруг они умрут от тоски по Родине?

- Они будут тосковать по России только потому, что здесь у них был заработок, звания, здесь их холили. Некоторые будут тосковать по России, потому что, как бы они ни мыслили себя Западом, у них русская культура. Это мучительно.

Они мечтают о реванше, чтобы устроить в России чистку. Но они любят Россию только в себе самих. И они от нее никуда не денутся, она их изъест изнутри.

ЧТО БУДЕТ С УКРАИНОЙ И ЕВРОПОЙ

- Что дальше будет с Европой, с Земным шаром?

- Земной шар будет вращаться в ту же сторону. Иногда его грива будет трястись, иногда по нему будут катиться чудовищные землетрясения. Карта мира будет меняться. Все, что казалось незыблемым, зашевелилось.

Мир сбрасывает с себя ветхие одежды, одевается в новые. Какие это одежды? Не белые. Не шитые златом. Это стальные одежды нового грозного мира, в котором будут сражаться великие проекты. В ХХ веке сражались три проекта: страшный фашистский проект, коммунистический и либеральный. Двух проектов уже нет – ни фашистского, ни коммунистического.

- Как нет фашистского проекта? А Украина?

- Я про гитлеровский — он исчез, русские танки его закатали. Коммунистический - рухнул в 1991-м. Остался один - либеральный, конец истории… Но это тоже заблуждение. Никто не ждал, что красный проект воскреснет в новом воплощении - китайском. Либеральный же проект, который казался таким изысканным, толерантным, стремительно фашизируется. И символ этого - да, Зеленский.

- Что будет с Украиной?

- Украина себя израсходовала. Мне жалко Украину. Прекрасная страна. Это те же русские люди. Нас стравили, мы друг друга расходуем.

Но Украина не может существовать самостоятельно. Как бы ее ни накачивали деньгами и оружием, от нее останется только оболочка, увы. И под ней будет идти распад.

Конечно, Польша не останется равнодушной, Венгрия, ну, и Россия тоже. Как Россия может отказаться от русских Харькова и Одессы?

Украину ждет раздел, как это не печально.

- А с Россией что будет?

- Россию не израсходовать. Она потерпит много бед и огорчений, но выстоит. Россия будет стремительно меняться. 2022-й показал нам, что наше государство несовершенно, в нем много изъянов, слабых мест. Мы должны это поправить.

Россию ждет трансформация. В том числе - в экономике. Но главное - будут возвращаться великие русские смыслы. Перемены неизбежны.

СТАЛИН В БЕЛОМ

- У вас портрет Сталина в кабинете?

- Нет, в кабинете висит Державная Божья Матерь, а в соседней комнате — да, старинный портрет Иосифа Виссарионовича. Я сталинист. Хотя не грежу Сталиным. Но я видел его на трибуне Мавзолея будучи мальчиком. Когда шел в колонне на демонстрации. Он был в белом мундире...

- Мы однажды с вами пели разбойничью песню...

- Я сейчас уже не пою, все больше слушаю другие гулы - как поют мои стены, мои старые книги в шкафу.

- О чем они поют?

- О том, что смерти нет, что человек должен жить долго, очень долго. Как библейские старцы, 600 лет. До момента, когда открывается истина.

Мы не доживаем до этих моментов, они только начинают брезжить, а мы уже уходим... Это так несправедливо.

И немного поэзии

Вы спросите меня, чей я разведчик?

- Вы спрОсите меня, чей я разведчик?

Кто отправлял меня в секретную разведку?

Ему молился средь церковных свечек.

Он мне прислал сиреневую ветку.

Вы спросите меня, чей я лазутчик?

Кто отправлял меня в опасные заданья?

Я не отвечу. Полюбуйтесь лучше,

Как полыхают звезды мирозданья.

Вы спросите меня, какой монетой

Мне заплатили за мои поступки?

Мне заплатили голубой планетой,

Вручили мир таинственный и хрупкий.

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