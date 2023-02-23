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Звезды23 февраля 2023 10:30

Shaman 23 февраля выпустил новую песню "Моя Россия", сняв в клипе свою семью

Всего за час новое видео собрало более 40 тысяч просмотров на YouTube
Елена ПЕТРОВА
Shaman порадовал поклонников новой патриотической песней "Моя Россия"

Shaman порадовал поклонников новой патриотической песней "Моя Россия"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Защитника Отечества певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) порадовал поклонников новой патриотической песней "Моя Россия". Всего за час клип набрал 47 тысяч просмотров на YouTube.

Примечательно, что к съемкам артист привлёк членов своей семьи: родителей, бабушку и дедушку, а сам клип снят в небольшом городке Новомосковск Тульской области, где вырос музыкант. В кадр попали скромные интерьеры квартиры с ковром на стене, где прошло детство будущей звезды, семейное застолье и фотоальбом.

- Часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо, хоть ненадолго, вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут, - обратился к зрителям Shaman в новом клипе.

Кстати, песню "Моя Россия" музыкант, как и другие свои хиты, написал сам, выступив автором слов и музыки. От новой работы поклонники остались в восторге.

"Дай бог здоровья твоим родителям и бабушке с дедушкой", "Спасибо семье за воспитание такого сына", "Как всего этого не хватало на фоне клипов про доллары, стразы и розовые Порше, которыми нас завалили в последние десятилетия", - пишут зрители в соцсетях.

Между тем, ровно год назад в День Защитника Отечества Shaman опубликовал песню "Встанем", которая в считанные часы сделала его звездой. Сегодня у этого клипа более 40 млн просмотров в соцсетях.

- Таких песен я раньше не создавал, скажу честно. Всё получилось очень быстро, как будто действительно мне её кто-то продиктовал, - рассказывал певец в студии радио "Комсомольская правда". - Я даже слова не подбирал, всё само сложилось в голове. Как и почему? Не могу сказать. Бог послал такую песню. В интернет выложил «Встанем» в День защитника Отечества, а официальный релиз хотел приурочить к 9 мая. Но 24 февраля произошло то, что произошло. Песня мгновенно ушла в народ и до сих пор вижу, как люди плачут, слушая её. Для меня счастье, что я стал известным благодаря именно такой песне, а не сезонному хиту-однодневке.

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