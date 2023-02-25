Кристину Асмус заподозрили в неискренности: актриса внезапно изменила свое отношение к пластическим операциям

Актриса Кристина Асмус Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная актриса и блогер, звезда сериала «Интерны» недавно призналась, что почитывает блог эскортницы, которая «честно рассказывает о пластических операциях». После прочитанного Асмус поняла, какой она счастливый человек: и не эскортница, и пластикой не увлекается. Зато как любит свое лицо и тело!

Фото: социальные сети

Далее Асмус обращается к девушкам, решившим изменить свою внешность: «Пожалуйста, не делайте с собой ничего! Не разрушайте себя...». Ну а если рядом мужчина, который не принимает вас, то он чудак на букву «м». И вообще девушкам надо поднимать самооценку – дала совет коуч Асмус.

Но Интернет все помнит. В том числе предыдущие посты актрисы. Например, где она делилась секретами красоты и выказывала своё отношение к пластике.

Фото: социальные сети

Кстати, бывшую жену Гарика Харламова не раз подозревали в том, что она обращалась к пластическому хирургу. Особенно после того, как она начала выкладывать свои юношеские фото, на которых она совершенно не похожа на себя нынешнюю.

В одном из предыдущих постов Асмус написала: «Честно говоря, я не против пластических операций, если они кого-то делают счастливее или по показаниям надо. И я миллион раз сама хотела сделать»... Но все же не рискнула. И вовсе не потому, что побоялась «разрушить себя», как она пишет сегодня. Нет, просто испугалась лечь под нож хирурга… Самооценка, как мы видим, не пострадала.

Подписчики заподозрили актрису в неискренности: какая изумительная лабильность! То она не против пластики и «сама хотела», то «не делайте с собой ничего! не разрушайте себя как личность!»...