Счастливый билет: авиакомпания «Уральские авиалинии» поздравила миллионного пассажира в аэропорту Пулково

Петербуржец Олег Неворотов стал миллионным пассажиром «Уральских авиалиний» в Пулково. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Счастливый случай перед приятным путешествием. В минувшую пятницу Олег Неворотов вместе с женой и двумя детьми улетал в Калининград, чтобы отпраздновать свой день рождения. Мужчине исполнилось 30 лет, и юбилей он решил отметить вместе с семьей, но в новой обстановке. Неожиданным сюрпризом стала новость - Олег оказался миллионным пассажиром авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сертификат на бесплатный перелет внутри России — отличный подарок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я сначала подумал, что это розыгрыш. Стал искать информацию и узнал, что авиакомпания регулярно поздравляет своих юбилейных пассажиров. Очень приятный сюрприз, тем более накануне дня рождения, - признался Олег Неворотов.

Миллионного пассажира поздравили и вручили подарки - памятные сувениры и сертификат на две персоны, подтверждающий право на бесплатный перелет по любому регулярному маршруту по России. Немного позже, уже в самолете, бортпроводники вручили памятные подарки всем пассажирам рейса - фирменные дорожные наборы.

Сертификат на бесплатный перелет внутри России — отличный подарок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я часто летаю в Москву по работе, но сертификат на эти перелеты тратить точно не буду. Выберу что-то более приятное и интересное, - рассуждает юбилейный пассажир.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» имеет обширную полетную программу из Санкт-Петербурга. В прошлом году миллионного пассажира перевозчик поздравлял в декабре, а в этом году торжественное событие наступило на месяц раньше.

- Это говорит о том, что авиакомпания работает успешно, и в ситуации, когда количество перевозок на внутренних линиях увеличивается, пассажиры все чаще выбирают «Уральские авиалинии». Пулково является одним из наших базовых аэропортов, и мы рады, что совместными усилиями получается развивать воздушное сообщение на территории России, - говорит руководитель представительства «Уральских авиалиний» в аэропорту Пулково Виктор Супрун.

Юбилейного пассажира поздравили представители авиакомпании «Уральских авиалиний» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, поздравления в этот день принимал не только юбилейный пассажир, но и сама авиакомпания «Уральские авиалинии».

- Очень приятно работать с ответственными перевозчиками, которые обеспечивают пассажирам комфортные и безопасные перелеты по России. С «Уральскими авиалиниями» нас связывают давние партнерские отношения: компания является одним из лидеров среди российских авиакомпаний по количеству перевозок в Пулково, - добавил первый заместитель главного операционного директора «Воздушные Ворота Северной Столицы» аэропорт Пулково Андрей Дробович.

Сейчас «Уральские авиалинии» летают из Санкт-Петербурга по 10 направлениям, основные из которых Калининград, Екатеринбург и Сочи. Пассажиропоток стабильно растет, так что вполне возможно, что в следующем году своего очередного миллионного пассажира авиакомпания поздравит еще раньше.