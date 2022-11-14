Тайные знаки и подковерные игры США и Китая: что известно о встрече Байдена и Си Цзиньпина перед саммитом G20

Встреча Си Цзиньпина и Байдена в рамках G20 завершилась Фото: REUTERS

Интернет-комментаторы при любом удобном случае обвиняют Россию в «договорняках»: якобы наши чиновники тайно общаются с «атлантическими врагами» в ущерб национальным интересам. И тут любопытно сравнить Москву с Пекином. У Восточного соседа отношения с США — едва ли не хуже, чем у нас. Правительственные газеты КНР ежедневно клеймят «американских гегемонистов», а спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси летит с официальным визитом на «китайскую Украину» — Тайвань, по сути признавая независимость острова.

Но даже такие непримиримые соперники как Си Цзиньпин и Джо Байден — лидеры Китая и США — не боятся «проявить слабость», ведя переговоры. Для этого они прилетели в нейтральную Индонезию, где сейчас на солнечном Бали проходит саммит «Большой двадцатки» (G20).

О чём говорили «орёл и дракон» на закрытой части встречи — прессе, разумеется, не сообщают. Остаётся изучать детали короткого совместного брифинга. Например, на Си был тёмно-красный галстук (похоже на фирменный цвет Республиканской партии — злейших врагов 46-го президента внутри США).

Или символическая арифметика: сближаясь для церемониального рукопожатия, китайский лидер сделал к визави один-два небольших шага, а тот — пять-шесть торопливых и размашистых. Понятно почему: «импортозамещение по-американски» начал ещё предшественник Трамп, но результаты не очень, Новый Свет по-прежнему критически зависит от Восточной Азии в импорте редкоземельных металлов и сложных изделий наподобие электроники или солнечных батарей.

Что интересно, главные китайские издания «Глобал Таймс» и «Жэньминь Жибао», широко освещая сам саммит «Двадцатки», уделили встрече лидеров двух сверхдержав весьма скромное внимание. Одна из старейших частных газет страны, SCMP (издаётся в Гонконге и считается либеральной) написала о событии более подробно, но без особого оптимизма: мол, Си Цзиньпин заявил, что «нынешнее (плачевное) состояние наших отношений не соответствует интересам обеих наций».

На открытой части встречи обе стороны, разумеется, излучали дружелюбие.

— Необходимо вернуть китайско-американское взаимодействие на здоровый путь, — сказал Си.

— И избежать превращения соревнования между США и Китаем в конфликт, — поддержал Байден.

Но даже американские СМИ наподобие близкой к Белому дому New York Times признают: легче сказать, чем сделать. Например, непосредственно перед Бали 46-й президент был в Камбодже, где на саммите АСЕАН (куда входят 10 стран Юго-Восточной Азии) пытался «вместе противостоять растущей мощи Китая». Что, конечно, не укрылось от внимания Пекина.

Так что встречу Байдена и Си можно сравнить со в чём-то похожим саммитом того же Байдена и Путина в Женеве летом 2021 года. Лидеры двух сверхдержав обозначили свои позиции и «красные линии» — но, судя по дальнейшему обострению ситуации в Европе, сохранить мир американцы не захотели. Последует ли нечто подобное и вокруг «китайской Украины» — Тайваня?

Судя по словам Байдена о «мире, где господствуют США и Китай» — без упоминания других стран — ему было что предложить товарищу Си. Но вот тот, наоборот, отстаивает «многополярность» и «сообщество общей судьбы» (тезис китайской дипломатии о мирном сосуществовании всех игроков). И ещё один знак: СМИ обратили внимание, что Байден на открытой части широко улыбался, а вот его визави — нет.

Значит ли это, что противостояние орла и дракона продолжится? По ближайшим действиям обоих участников встречи всё станет ясно.