«Основные показатели надежные»: Владимир Путин встретился с Виктором Томенко

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Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Алтайского края Виктором Томенко социально-экономическое развитие края. Глава государства обратил внимание на то, что в 2020-2021 годы в регионе произошло сокращение инвестиций в основной капитал. Губернатор доложил, что в период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. И в 2022 году рост объема инвестиций в регионе продолжается.

«Мы ожидаем в районе четырёх-пяти процентов рост объёма инвестиций в целом по 2022 году, - уточнил губернатор.

При этом в Алтайском крае установилась стабильная социально-экономическая ситуация. Губернатор указал на то, что сейчас для региона знаковой является работа агропромышленного комплекса.

«Все стабильно, спокойно развивается: и ВРП растёт, и промышленное производство, и сельхозпроизводство, – такие основные показатели, они надёжные», - отметил президент России.

Ниже расскажем о ряде других затронутых на встрече темах.

ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫРОСЛИ НА ЧЕТВЕРТЬ

В регионе построено уже более 1,2 млн кв. м жилья – это примерно на четверть больше, чем годом раньше.

«Мы наращиваем объемы ввода жилья. Например, в прошлом году построили около 1 млн кв. м. В этом году идем пока с приростом по отношению к прошлому году еще на 24%, хотя планы у нас были более скромные. Но постараемся их превзойти», - говорит Виктор Томенко.

Также он сообщил, что регион увеличил расходы и на капремонты социально значимых объектов. По его словам, в крае ведутся работы по 379 объектам. На 240 из них работы завершатся до конца 2022 года. Остальные находятся в стадии проектирования и завершения строек в 2023 году.

"Что касается адресной инвестиционной программы и программы проведения капитальных ремонтов больших, крупных учреждений социальной сферы, мы выделили средств в этом году с учетом того, что было привлечено из федерального бюджета по национальным проектам, - 17 млрд рублей. Это в 2,5 раза выше уровня прошлого года", - подчеркнул глава региона.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК ВОССТАНОВИЛСЯ

Туристическая отрасль Алтайского края восстановилась после спада 2020 года, а количество туристов прошлым летом превысило аналогичный показатель 2021 года.

«Всем известны наши здравницы в Алтайском крае. Здесь у нас тоже наблюдается восстановление после сложного 2020 года. И в 2022 году мы за летний период превысили и показатели 2021 года, когда бум прямо наблюдался по спросу на такого рода услуги. И будем выходить по ожидаемым цифрам этого года точно также на примерно 2 миллиона человек туристического потока», - сообщил президенту губернатор.

При этом он отметил, что в Алтайском крае в сфере туризма реализуется большой объем проектов, в числе которых строительство кластера "Белокуриха горная", и работа инвесторов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛИЧНЫХ ПОЧТИ УДВОИЛОСЬ

«По масличным культурам ожидаем уровень прошлого года - это примерно 1,5 млн тонн. Мы в этом году особенный упор сделали на производство рапса и льна масличного. Здесь у нас рост на 30%, а, например, по льну масличному почти двукратное увеличение - 1,8 раза, - отметил Виктор Томенко.

По данным регионального Минсельхоза, в этом сезоне хозяйства получили более 280 тыс. тонн рапса и более 250 тыс. тонн льна. "Хороший урожай создает задел для работы наших предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, все они у нас загружены сегодня и работают в полном объеме", - подчеркнул губернатор.

О ПОДДЕРЖКЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ

«Я с коллегами, когда общаюсь, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах, - поддержки военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание... Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», - резюмировал Владимир Путин.