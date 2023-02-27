Дмитрий Песков - о Леониде Рошале, Александре Проханове и деле об убийстве Бориса Немцова

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Накануне ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России. В черный список попал и Доктор Мир Леонид Рошаль. Ограничительные меры в отношении нашего доктора введены за то, что он якобы собирал средства для военных Донбасса. А Леонид Михайлович, насколько нам известно, мы интервью с ним делали, вместе с коллегами отправил туда 300 бронежилетов для медиков, для бригад скорой помощи. То есть он выполняет свой долг. И выполнял, и будет выполнять. Как бы вы эти драконовские меры со стороны ЕС прокомментировали?

С такими вопросами журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в понедельник, 27 февраля.

Вот что - дословно - сказал Песков:

- Вы знаете, там же не только Рошаль, которого мы все уважаем, которому мы желаем скорейшего выздоровления. (Мы знаем, что он сейчас лечится.)

Конечно, это наше достояние – Рошаль.

И внесение в какие-то санкционные списки не только его, но и многих других… Посмотрите, Москалькова – (в том же списке. - А.Г.), омбудсмен по правам человека, которая занимается вопросами обмена пленными, и так далее.

Все это, конечно же, абсурдно. И видно, что уже просто записывают непонятно кого в санкции, людей, совершенно не имеющих отношения к какой-то санкционной тематике, просто - чтобы сформировать какие-то новые списки.

С другой стороны, речь идет о настолько состоявшихся людях, для которых подобное внесение в списки не доставит никакого дискомфорта, я в этом уверен.

- На Валдайском форуме в октябре прошлого года Владимир Путин сказал, что старается читать книги Александра Проханова, знает его выступления, - напомнил я пресс-секретарю. - В минувшее воскресенье, 26-го, Александр Андреевич отметил 85-летие. Я хотел узнать, как в Кремле оценивают эту легендарную фигуру, писателя-буревестника, как мы его в «Комсомолке» у себя называем? И сегодня в «Комсомольской правде» интервью с ним, которое подготовил журналист кремлевского пула.

- Владимир Путин поздравил Александра Андреевича телеграммой с днем рождения, где очень высоко оценил его и творческие, и общественные заслуги.

- Спасибо, очень хорошая была телеграмма, - заметил я.

Следующий мой вопрос официальному представителю Кремля звучал так:

- Сегодня - 27 февраля - исполняется ровно 8 лет, как был убит в Москве Борис Немцов. И я с утра разговаривал с Антоном Немцовым, его сыном. Он сказал, что заказчик убийства Бориса Ефимовича Немцова до сих пор не найден. И никаких новых подвижек в следствии нет. Мы просто помним, одно время были заявления Владимира Владимировича по поводу как раз на эту тему. Может быть, президент на коллегии ФСБ (она запланирована на этот понедельник), в кулуарах этот вопрос поднимет?

- Мне сейчас нечего пока добавить, - ответил Песков. - не располагаю какой-то информацией о следствии.