"Вкусовая обманка": как вейпы влияют на ДНК и почему они вреднее сигарет

Вейпы и ароматизаторы, которые наиболее популярны у молодежи и которые используют около 85% подростков, связаны с самым высоким повреждением ДНК Фото: Shutterstock

Вейпы и электронные устройства для курения оказались не менее опасными, чем сигареты, показывает исследование Медицинской школы Кека. Ученые выяснили, что и у вейперов, и у курильщиков повреждение ДНК клеток эпителия ротовой полости более чем в два раза превышает показатели тех, кто никогда не курил. Причем, вейперы страдают еще больше курильщиков, их ДНК повреждено в 2,6 раза по сравнению с 2,2 раза у любителей сигарет. Среди самих вейперов наибольшим мутациям подвергалась ДНК тех, кто использовал капсулы и увлекался вкусами с добавками: сладкими, фруктовыми и мятными.

Повреждение ДНК эпителиальных клеток полости рта – это первый шаг на пути к многим хроническим заболеваниям и повышенный риск развития воспаления и даже рака. Всего в исследовании приняли участие 72 здоровых добровольца, а для полноты картины использованы были не только методы биохимического анализа, но и подробные интервью и опросники, описывающие стиль жизни и питания человека. Это позволило связать повреждение ДНК с фактом курения напрямую.

Вейпы и ароматизаторы, которые наиболее популярны у молодежи и которые используют около 85% подростков, связаны с самым высоким повреждением ДНК, отмечают авторы исследования.

В России то и дело слышны трагические новости об опыте использования вейпов подростками. Недавно министр здравоохранение Михаил Мурашко подтвердил официальную позицию ведомства: потребление вейпов и электронных сигарет необходимо сокращать, а законодательное регулирование продажи этих продуктов должно быть более жестким. Это особенно касается вовлечения детей, которых привлекает яркость вейпов и популярность различных вкусовых добавок.