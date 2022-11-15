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В мире15 ноября 2022 5:30

Джефф Безос призвал человечество готовиться к худшему

По мнению основателя Amazon, все самое плохое в мире только начинается
Юрий МАЙБОРОДА
Oснователь компании Amazon Джефф Безос.

Oснователь компании Amazon Джефф Безос.

Фото: REUTERS

Один из богатейших людей мира, основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что человечеству стоит готовиться к худшему сценарию. По крайней мере – в экономике.

По мнению миллиардера, на США надвигается рецессия, которая затем быстро распространится на весь мир, пишет CNBC.

– Экономика сейчас выглядит не особо хорошо. Вы это видите и сами — увольнения происходят во многих секторах, – заявил Безос.

Одновременно он дал несколько рекомендаций. Безос, занимающий четвертую строчку рейтинга богатеев, советует отложить крупные покупки и задуматься над накоплением денежных резервов.

Еще один его совет - надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

Миллиардер, которому можно верить в том, что касается дел денежных (тем более, что свое состояние он не получил по наследству, а заработал с нуля) призывает учитывать столько рисков, сколько это вообще возможно.

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