Каннский кинофестиваль назвал имя президента жюри

Эстлунд - первый швед в истории, который возглавит каннское жюри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще несколько лет назад трудно было представить, что шведа Рубена Эстлунда позовут в президенты жюри одного из главных кинофестивалей на планете. Его фильмы «Игра» и «Форс-мажор» демонстрировались в Каннах (второй - в конкурсе «Особый взгляд», где получил приз жюри), но мэтром он не считался. Положение изменилось в 2017-м: эстлундовская сатира на современное искусство «Квадрат» попала в основной конкурс, и выиграла его, а потом еще и отхватила «Оскар» за лучший фильм не на английском языке. В прошлом году Эстлунд повторил свой триумф - его «Треугольник печали», черная сатирическая трагикомедия о приключениях богачей сначала на роскошном корабле, а потом (после нападения пиратов) на затерянном в океане острове, вновь получила «Золотую пальмовую ветвь». Он стал всего лишь девятым режиссером в истории, чьи фильмы удостоились этой награды дважды (еще в этот клуб входят соотечественник Эстлунда Альф Шеберг, американец Фрэнсис Форд Коппола, датчанин Билле Аугуст, серб Эмир Кустурица, японец Шохей Имамура, бельгийцы Жан-Пьер и Люк Дарденны, австриец Михаэль Ханеке и британец Кен Лоуч). Сейчас «Треугольник печали» номинирован на «Оскар» в главной категории «Лучший фильм года», а персонально у Эстлунда есть шанс (правда, совсем небольшой) получить премию Американской киноакадемии за лучшую режиссуру.

Эстлунд уже поделился с журналистами планами на следующий фильм. Он будет называться «Система развлечений сломалась», а действие развернется в авиалайнере, осуществляющем долгий перелет. Внезапно там отключается все, что связано с развлечениями: Wi-Fi, демонстрация фильмов на экранах, встроенных в спинки кресел и так далее. Пассажиры оказываются наедине со скукой и собственными мыслями. И скуку эту Эстлунд намерен показывать во всех подробностях: у него, например, будет сцена, в которой мальчик просит у брата iPad, а тот говорит, что отдаст его через пять минут. Ребенок вертится, изнывая от тоски, спрашивает у матери «Сколько времени еще осталось?» (ответ - «4 минуты 45 секунд»)… И все эти невыносимые пять минут будут показаны в реальном времени. Эту картину режиссер тоже планирует показать в Каннах, и шутит: «Надеюсь, из зала выйдет рекордное количество людей!»

Эстлунд - первый швед в истории, который возглавит каннское жюри. Он рассыпается в благодарностях: «Я счастлив, горд и повергнут в шок оказанной мне честью… Нигде в мире кино ожидания так не высоки, как в тот момент, когда поднимается занавес и начинают показывать конкурсные фильмы этого фестиваля». Также он обещает «напомнить своим коллегам по жюри о социальной роли кинематографа».

Каннский кинофестиваль в 2023 году пройдет с 16 по 27 мая. Имена остальных членов жюри, а также конкурсная программа будут объявлены ориентировочно в апреле.