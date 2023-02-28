Виталий Коротич заявил, что при Байдене отношения России и США хуже, чем во время холодной войны

Журналист Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

…- Виталий Алексеевич, бывший врач Белого дома заявил, что здоровье президента США угрожает Америке. Может быть, вы его помните, его зовут Ронни Джексон.

- Нет, не помню.

- Он говорит, что снижение когнитивных функций действующего президента США Джо Байдена может привести к катастрофическим последствиям для страны. Об этом Джексон написал в Твиттер. Я, правда, не знаю, что такое…

- Когнитивные функции?

- Да.

- Функции к общению, к налаживанию отношений с людьми и так далее.

- Джексон, сейчас представляющий в Конгрессе США республиканскую партию, считает, что состояние здоровья Байдена приближает страну к конфликту с Россией и Китаем. И дальше цитата: «Половину времени он не знает, где находится, и с каждым днем он приближает нас к тотальной войне с Россией и Китаем». И ещё - что администрация президента «скрывает правду о здоровье Байдена». Это предвыборный финт или все на самом деле так серьезно у товарища Байдена?

- Понимаете, в общем-то, в Америке больше мнений, чем на две партии.

Но две партии организовались в такие две самые мощные корпорации, которые делят между собой власть, будущую, нынешнюю…

При всем при этом они очень четко следят за тем, кого выносит на самый верх. Байден ведь долго добирался (до вершины всласти. - А.Г.), он был и вице-президентом, он был и в Конгрессе, и в сенате, и где он только не был. И вот сейчас, когда пришло такое время…

- Почти - предвыборное.

-… в Америке (я, например, удивлялся этому, в какой-то степени мне это и нравилось) печатаются все время подробнейшие обзоры здоровья президента и кандидатов в президенты. Таким образом, как будто покупают лошадь.

Ну, всё про него, - что он, как он, как у него желудок работает, и что у него с головой - какие «результаты энцефалограммы».

И вот, когда это все публикуется, постепенно президент становится такой, знаете, хорошо изученной механической куклой, которая в каждом своем колесике уже изучена, и она работает и делает то, что надо делать.

И при всем этом такой вот Буратино, он, в конце концов, когда оказывается, что у него уже заскоки начинаются…

- Что-то плохо слышно. Вы положение не меняйте, хорошо, Виталий Алексеевич?

- Ладно. Нет, вот он я.

И здоровье так точно всегда фиксируется, поскольку президент – это высшая точка подбора человека для выражения мнений и действий определенной, пришедшей к власти, группировки.

… Короче говоря, сейчас продолжается отбор и выяснение того, нужен ли человек с такими данными по здоровью, как Байден, на самой вершине власти.

А Байден сказал, что я, в общем-то, хочу баллотироваться, я готов, но официально своей кандидатуры - как той, которая будет в бюллетенях на выборах, - он еще не назвал

- Скажите, а ваши знакомые, друзья в Штатах…

- Они все очень ироничны по отношению к Байдену…

Хотя, один из них написал мне, что если Байден придет к власти, увидишь, это будет что-то среднее, если бы Ягода и Берия пришли к власти вместе. (В разное время при Сталине возглавляли НКВД СССР. - А.Г.)

С приходом Байдена в отношениях России с Соединенными Штатами начались очень резкие, буквально предвоенные изменения. Такого еще не было в таком объеме. Даже после Второй мировой, когда была объявлена холодная война, когда Черчилль произносил свою историческую речь о том, что упал железный занавес между Россией и остальным миром.

В общем-то, это не было еще так опасно, еще не было ядерного оружия в таком объеме.

И вот сейчас, когда Байдена начинают вот так изучать, становится ясно, что там не очень уверены в том, что это именно тот человек, которому надо будет отдать власть в Соединенных Штатах в будущем году.

- Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич. Рад был вас слышать.

- Я вас обнимаю.

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