В Китае появился гаджет для поцелуев на расстоянии: вот как работает необычное устройство

Целоваться можно близки, а можно удаленно.

260 юаней – меньше 3000 рублей – столько стоит ставший популярным в Китае гаджет для передачи поцелуев на расстояние. О том, что он никакой ни фейк и в самом деле существует, на днях сообщили многочисленные западные СМИ и телеканалы, включая Daily Mail и FoxNews.

Главная деталь гаджета губы из силикона – реалистичные, пухлые, подогретые до температуры человеческого тела. И роботизированные. Они повторяют – воспроизводят – движения того, кто «наносит» поцелуй. Причмокивают, если «автор» причмокивает. Некоторые, целуясь, приглушенно мычат – гаджет и мычать может. Словом, создает у «получателя» поцелуя максимальную иллюзию в ощущениях – будто бы его целует живой человек (если закрыть глаза, конечно). Причем целует конкретный человек со своими индивидуальными особенностями «нанесения» поцелуя.

Силиконовые губы: и принимают, и наносят поцелуи.

Для передачи чувственной посылки нужен мобильник со специальным приложением – он запоминает информацию, если её можно так назвать, и передает по сети на другой мобильник – «получателю». «Получатель», имея такой же «поцелуйный гаджет», как и у «отправителя», вставляет в него свой мобильник, и гаджет воспроизводит послание. То есть, целует «получателя» - в любое место. На его усмотрение.

Гаджет активно раскупали в карантин по поводу COVID-19 – можно было посылать поцелуи в больницу или в другой город. Или даже в другую страну, сообщение с которой прервала пандемия. Китайцы считали, что посредничество электроники и силикона не слишком мешает выразить свои искренние чувства. А то и получить хоть какое-то удовольствие.

KissPhone – изобретение француза.

Разработку гаджет приписывают Институту мехатроники в Чанчжоу (Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology in eastern China). Мол, изобрели и запатентовали. Но правда ли это, не ясно. Байки про разные «губастые телефоны» ходят по интернету с 2008 года. Но не про китайские. Рассказывали об устройстве KissPhone француза Георгеса Кусуроса, о неком Kissenger аспирантки Лондонского городского университета Эммы Янн Чжан, о каких-то японских «поцелуйных мессенджерах». У всех концептуальные идеи и принципы действия были аналогичные китайским.

Так что исключить плагиат нельзя. А сама идея выглядит привлекательно.

Кстати, вот плодотворная бизнес-идея: «записать» поцелуй какой-нибудь знаменитости, ну, например, Мадонны. Или Бреда Пита. И продавать их для последующего воспроизводства на гаджетах многочисленных пользователей.

Кисенджер – изобретение английской студентки.

ЛУЧШЕ ХОРОМ

Поцелуй меня, потом я тебя, потом вместе мы поцелуемся.