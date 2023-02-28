Располневшую Анну Калашникову заподозрили в беременности

Несколько лет назад Калашникова снова могла стать мамой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На презентацию пиар-агентства продюсера Марины Ермошкиной певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова пришла в пышном платье, которое не смогло скрыть, что у 38-летней артистки появился живот.

В светской тусовке тут же заговорили о беременности Калашниковой, которая, как известно, давно хочет подарить своему сыну Даниилу сестренку.

Напомним: своего единственного сына Анна Калашникова родила в 2015 году. Про отца ребёнка артистка никогда не рассказывала репортерам, известно лишь, что мужчина был очень богат. Узнав о беременности Анны, ее избранник скрылся и все эти годы не выходит с ней и ребенком на связь.

Артистка скрывает живот под пышными платьями Фото: Алина ЧЕРНОВА

Несколько лет назад Калашникова снова могла стать мамой. Певица и ее тогдашний бойфренд ждали дочь, но у артистки случился выкидыш. Эта трагедия развела пару, они не смогли пережить потерю ребёнка.

И вот во время пандемии Анна снова решила стать мамой. Певица боялась, что беременность снова закончится трагедией, поэтому обратилась к услугам суррогатной матери. Однако потом выяснилось, что женщина вынашивала не ребёнка Анны, а своего. Об этом Калашникова узнала незадолго до родов суррогатной матери.

И вот певица, похоже, снова решилась на пополнение в семье.

Предполагаемым отцом будущего малыша называют бизнесмена Ивана Семенова, с которым Анна вместе последние три года. Пара расставалась на какое-то время, были сложности, но сейчас, как написала артистка в своих соцсетях, они пытаются преодолеть кризис.

Певица недавно призналась в своем блоге, что подарила Ивану кошку.

- В конце декабря я намолила нам с любимым чудо - малышку кошечку, которую подарила ему на Новый Год! -поведала в соцсетях Анна Калашникова. - На мое удивление, парень ее так ждал и был счастлив даже больше, чем я.

Очень я пожалела, что не сделала этот подарок год назад, когда у нас начинались разлады в отношениях… Сейчас этот комочек счастья живет с нами почти два месяца. Моей радости нет предела, я счастлива, что любимый ее очень любит. И кошка так его сильно любит, что на это очень приятно до слез смотреть! Так трогательно они воркуют! Любовь-любовная! -рассказала певица.