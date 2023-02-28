Российский минтай почти полностью вытеснил с прилавков импортный

Поставки из-за рубежа упали до исторического минимума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Большую часть жизни минтай проводит в свежемороженном виде», - шутили еще в советские времена. Но теперь путь от моря до прилавка стал короче благодаря нашим доблестным рыбакам. Как заявили в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), отечественная минтаевая продукция полностью заместила импортную на внутреннем рынке, оставив ей жалкий 1%.

- Импорт составил 158 тонн, в том числе 134 тонны филе минтая и 24 тонны минтаевого сурими (в российском простонародье – крабовые палочки, - Ред.), - рассказал президент АДМ Алексей Буглак. - Это почти в 11 раз меньше, чем в 2021 году, и в 130 раз меньше, чем в 2014 году, когда доля импортной продукции на внутреннем рынке составляла более 13%.

И если раньше большинство минтаевой продукции к нам везли замороженной из-за рубежа, сейчас благодаря росту внутренней добычи появилась возможность продавать более свежую рыбу.

Как сообщает АДМ, в 2022 году наши рыбопромышленники произвели 987 000 тонн минтая, филе, фарша и сурими, что на 8% больше, чем в 2021 году.

- С учетом емкости внутреннего рынка на него было поставлено 183000 тонн продукции, - говорит Алексей Буглак. — Это примерно 2,6 кг на человека или около 12% от общего потребления рыбопродукции в России. Минтай был и остается основным промысловым объектом России — его доля в национальном вылове составляет порядка 35%.

К слову, минтай на прилавке уже давно поменял свой потребительский вид. Это в СССР продавались только мороженные рыбные хвосты. Сейчас в моде – глубокая переработка. И ее объемы тоже растут. Например, выпуск филе минтая составил 126 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в 2021 году. Увеличилась и выработка фарша, крабовых палочек.

Так что и готовить, и есть минтай теперь намного приятнее, чем раньше.

С начала 2023 года в России стартовал самый масштабный промысловый сезон — Охотоморская минтаевая путина. По прогнозам АДМ, за сезон вылов может составить 750-800 тысяч тонн минтая. А всего запланирован годовой объем улова - 2,06 млн тонн. В прошлом году было 1,9 млн тонн. А это значит, что нашего российского минтая хватит на всех.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Минтай – идеальная рыба, чтобы сбросить вес

- Самое главное в минтае, помимо полезных микроэлементов от кальция до фосфора, - это легкоусвояемый белок, - рассказала kp.ru врач-эндокринолог, диетолог Зухра Павлова. – К тому же минтай не жирная рыба, как сельдь или скумбрия. А так как в России немало людей с лишним весом, то неплохо бы было уменьшить количество поглощаемых калорий. Минтай – подходящий продукт для этих целей (его калорийность - 72 ккал на 100 г продукта. примерно как в зеленом горошке, - Ред.). Но чтобы не портить минтай и не умалять его пользу, его не надо жарить. Запекать, варить – пожалуйста. Но не жарить. В готовке во избежание раздражающего запаха желательно использовать добавки – лимон, розмарин, тархун. Жирные сорта рыбы тоже должны быть в рационе, но когда мы сбрасываем вес, минтай — очень хороший вариант.