Юные программисты разработают для «Пятёрочки» мобильные социальные сервисы

в рамках которого учащиеся должны были предложить концепции мобильных социальных сервисов, поддерживающих здоровый образ жизни и правильное питание, защиту окружающей среды и заботу о сообществе. В финал конкурса вышло пять проектов. Менторская поддержка экспертов конкурса позволит учащимся доработать свои проекты и представить готовые мобильные приложения.

Конкурс социальных проектов был открыт для всех учащихся «IT Школы Samsung» 2022/23 года обучения из разных регионов России. Чтобы принять участие, требовалось описать идею приложения и область её применения. Работы участников конкурса оценивались экспертами торговой сети «Пятёрочка» и специалистами Samsung по ряду критериев, включая социальную пользу, масштабируемость, предполагаемый охват пользователей, ожидаемый эффект от внедрения проекта.

Среди финалистов оказались: проект «KIDS&TEENS» со списком продуктов и безопасным маршрутом в «Пятёрочку» для детей; «ЕДА-НАВСЕГДА!» — приложение для фудшеринга с возможностью передачи пригодных продуктов нуждающимся; «StudyFor5» — приложение для формирования мотивации к обучению за счет начисления баллов торговой сети, которые можно потратить на любимые товары; проект «Health&Nutrition», позволяющий следить за своим питанием, получать рецепты полезных блюд, составлять персональные планы питания и соревноваться с другими пользователями.

В период с февраля по май 2023 года все финалисты пройдут серию встреч с менторами, которые помогут до конца учебного года доработать идеи проектов до полноценных приложений. У последних при доказанной ценности и эффективности есть шанс получить развитие уже внутри торговой сети.

«Нам интересны проекты, вовлекающие молодёжь. У юных разработчиков совсем иной взгляд на многие процессы. Они лучше кого бы то ни было понимают потребности молодой аудитории, какие-то барьеры и идеи по их преодолению. И это особо важно, когда речь идет про важные социальные аспекты. Все проекты, представленные на конкурсе, были по-настоящему достойными и ценными. Мы окажем всестороннюю поддержку финалистам, чтобы они могли доработать свои проекты и представить уже функционирующие приложения», — отметила Алина Юхневич, руководитель направления «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».

«Подобные конкурсы важны сразу по двум причинам. Во-первых, они позволяют найти креативные способы решения актуальных социальных задач. Во-вторых, они помогают студентам «IT Школы Samsung» получить профессиональный опыт создания приложений, работая с заказчиком. Менторская поддержка экспертов стремительно развивающейся компании поможет юным разработчикам реализовать собственные смелые идеи и сделать мир лучше», — прокомментировал вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.