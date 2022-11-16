Врач-биофизик сбежала из Латвии в Россию. И вот почему

Своей историей переселения поделилась с сотрудниками миграционной службы МВД России жительница города Томска Диана Загулова.

В последние годы многие дальновидные граждане США и Евросоюза потихоньку перебираются в Россию. В основном те, кто имеет профессию, уверен в себе. Иногда целыми семьями и даже за компанию.

Своей историей переселения поделилась с сотрудниками миграционной службы МВД России жительница города Томска Диана Загулова.

- В 1988 году окончила Томский медицинский институт по специальности врач-биофизик, после чего работала преподавателем ВУЗа, стала доктором медицинских наук, а в 1999 году уехала в Латвию. Но в последние годы хотела вернуться в Россию. В 2012 году в социальных сетях узнала о Государственной программе переселения соотечественников и адрес нахождения представительства МВД России в Риге, - рассказала Диана.

Она попросила сотрудников полиции оформить ее переезд в Россию по государственной программе. В июле 2022 года документирована свидетельством участника Государственной программы, после его в августе приехала в областной центр.

- Сегодня живу в Томске и работаю в медуниверситете преподавателем и заведующим учебной лабораторией, - улыбается женщина.

Диана с благодарностью отзывается о работе сотрудников полиции: «Оформление документов прошло достаточно быстро. Никаких трудностей не возникало. Сотрудники полиции были на связи и при необходимости оказывали помощь».

В МВД России по Томской области отметили, что оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является «одним из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики Российской Федерации и за период ее реализации статус участника Государственной программы и членов семей получили около 3000 соотечественников».