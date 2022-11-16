«Строгий, но справедливый военачальник»: что говорят о генерале Лапине

Имя генерала-полковника Александра Лапина, командующего войсками ЦВО, стало известно даже тем, кто далек от военной темы, после старта спецоперации на Украине. Фото: Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС

Имя генерала-полковника Александра Лапина, командующего войсками ЦВО, стало известно даже тем, кто далек от военной темы, после старта спецоперации на Украине. В адрес генерала звучало немало сначала хвалебных, а потом критических замечаний, приписывающих ему военные победы и неудачи. Недавно в сети были опубликованы фронтовые заметки неизвестного офицера, рассказывающие о том, чем на самом деле живет генерал Лапин: о его отношении к подчиненным, солдатам и офицерам, личных качествах.

Напомним биографию Александра Лапина. Генералу 58 лет и родом он из Казани. После окончания школы поступил в химико-технологический институт, но вуз не закончил. Пройдя первые два курса, отправился на срочную, попал в войска ПВО.

Отдав долг родине, понял, что дальнейшая его жизнь будет связана с армией. Поступил в Казанское танковое командное училище и продолжил службу в ЛенВО и береговых войсках Северного флота.

Затем была Военная академии бронетанковых войск, а затем направление в 58-ю армию. Позже лапин командовал 205-й отдельной мотострелковой Казачьей дивизией и 20-й гвардейской мотострелковой дивизией.

После окончания Академии Генштаба с 14 по 17-й год, Лапин занимал должность начштаба Восточного военного округа, а со штабной должности ушел начальником группировки войск в Сирии.

Вернувшись, Александр Лапин стал командующим Центрального военного округа, но в октябре 2018-го снова отправился в Сирию, теперь уже в качестве командующего всей группировкой. На этом посту его в 2019 году сменил Сергей Суровиник, нынешний командующий русскими войсками в СВО.

В 2022 году Лапин был отправлен на территорию проведения спецоперации. Под его руководством соединения ЦВО и ЗВО входили в Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Заняли Сумы, взяли в оперативное окружение Чернигов (но не установили над ним полный контроль), дошли практически до столицы Украины. А затем началась перегруппировка и войска под командованием Лапина в апреле-мае перебросили в Донбасс.

Говоря о генерале, редко кто вспоминает отрицательные моменты. Гораздо чаще про него звучит «строгий, но справедливый военачальник».

На публикации о генерале в СМИ откликнулся директор по особым поручениям АО "Концерн" Уралвагонзавод" Игорь Мешков. Он отмечает, что знает генерала Лапина уже много лет и исключительно с положительной стороны.

-Генерал-полковник Лапин всегда был и остается очень грамотным, опытным, строгим, но справедливым военачальником.

Будучи танкистом по военной специальности, отдавшим танковым войскам много лет, он всегда с большим вниманием и интересом относился к вопросам деятельности УВЗ, и Уральского ОПК в целом, - поделился с KP.RU Игорь Мешков.