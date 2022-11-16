Культура идет в ногу со временем: более 200 тысяч творческих людей получат ценные навыки

Четверть с лишним века назад академик Дмитрий Лихачев писал: сохранить статус великой державы России помогут тысячелетние традиции великой культуры. В наши дни культура идет в ногу со временем, а страна развивается с учетом традиций и культурных ценностей. Именно этот принцип лег в основу национального проекта «Культура», одной из составляющих которого является проект «Творческие люди».

Благодаря проекту работники культуры из разных регионов страны могут получить новые ценные знания и навыки. До конца 2024 года свою квалификацию в ведущих вузах страны повысят более 200 тысяч творческих и одаренных россиян. «Комсомольская правда» собрала информацию о проекте и вузах-участниках, а также узнала мнение непосредственно самих слушателей курсов.