Обращение к российским мужикам накануне 8 марта

Фото: Мария ЛЕНЦ
В этот предпраздничный бум (мужик, обращаюсь к тебе я!) пора уже взяться за ум и бросить повадки плебея. Забудь про утюг и весы. И лифчик (хоть тот и от Prada). Не надо дарить ей трусы. И швабру тоже не надо.
Ответь мне, мужик, на вопрос. Зачем ей шампунь, бедолажке? К тому же для роста волос (с экстрактом горной ромашки). Не надо шторы и тюль тащить как трофей после боя. Забудь про наборы кастрюль. И майку с профилем Цоя.
Полки с оранжевой хной и крем для болезненной кожи, прошу, обходи стороной!.. Fix Price с секонд-хендами тоже.
Не надо смотреть на духи. И скачивать утром с улыбкой чужие плохие стихи.
Поверь, это будет ошибкой.
Мужик, придержи свою прыть!.. Не надо раскачивать лодку и милой зазнобе дарить вилки, ножи, сковородку. Поверь, с наступленьем весны твоей ненаглядной на ужин перчатки не будут нужны и эпилятор не нужен. Ты мысли об этом гони!
Входи в магазин осторожно...
Помаду увидишь - ни-ни!.. Ведь здесь угадать невозможно.
На этот раз без дураков. Без фенов и прочего ада. Не надо ни кофт, ни носков. И геля для душа не надо.
Давай, кореш, без суеты. Ты ходишь по краешку бездны.
Представь себе, даже цветы тоже порой неуместны. Припрёшься и скажешь ей:
- На.
Какой бы найти здесь эпитет?
Короче, стоишь, а она сиреневый цвет ненавидит.
Мужик, соберись. Я прошу. Не надо ей сертификата, поверь, для занятий ушу. И для паркура не надо.
Не намекай ей на спорт (к чему разговоры все эти?).
Забудь про конфеты и торт!.. Возьмёшь, а она на диете.
Не надо брать кофе и чай. И корень «Целебная сила». И чайник ей не покупай, хоть даже она и просила.
Не надо дешёвых картин. И коврик не нужен для йоги.
Вопрос возникает один - а что подарить-то в итоге?..
Чтоб был не подарок, а шик!.. Вкусно! Красиво! Полезно!
Прости, но об этом, мужик, науке ещё неизвестно.