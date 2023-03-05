Обращение к российским мужикам накануне 8 марта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этот предпраздничный бум (мужик, обращаюсь к тебе я!) пора уже взяться за ум и бросить повадки плебея. Забудь про утюг и весы. И лифчик (хоть тот и от Prada). Не надо дарить ей трусы. И швабру тоже не надо.

Ответь мне, мужик, на вопрос. Зачем ей шампунь, бедолажке? К тому же для роста волос (с экстрактом горной ромашки). Не надо шторы и тюль тащить как трофей после боя. Забудь про наборы кастрюль. И майку с профилем Цоя.

Полки с оранжевой хной и крем для болезненной кожи, прошу, обходи стороной!.. Fix Price с секонд-хендами тоже.

Не надо смотреть на духи. И скачивать утром с улыбкой чужие плохие стихи.

Поверь, это будет ошибкой.

Мужик, придержи свою прыть!.. Не надо раскачивать лодку и милой зазнобе дарить вилки, ножи, сковородку. Поверь, с наступленьем весны твоей ненаглядной на ужин перчатки не будут нужны и эпилятор не нужен. Ты мысли об этом гони!

Входи в магазин осторожно...

Помаду увидишь - ни-ни!.. Ведь здесь угадать невозможно.

На этот раз без дураков. Без фенов и прочего ада. Не надо ни кофт, ни носков. И геля для душа не надо.

Давай, кореш, без суеты. Ты ходишь по краешку бездны.

Представь себе, даже цветы тоже порой неуместны. Припрёшься и скажешь ей:

- На.

Какой бы найти здесь эпитет?

Короче, стоишь, а она сиреневый цвет ненавидит.

Мужик, соберись. Я прошу. Не надо ей сертификата, поверь, для занятий ушу. И для паркура не надо.

Не намекай ей на спорт (к чему разговоры все эти?).

Забудь про конфеты и торт!.. Возьмёшь, а она на диете.

Не надо брать кофе и чай. И корень «Целебная сила». И чайник ей не покупай, хоть даже она и просила.

Не надо дешёвых картин. И коврик не нужен для йоги.

Вопрос возникает один - а что подарить-то в итоге?..

Чтоб был не подарок, а шик!.. Вкусно! Красиво! Полезно!

Прости, но об этом, мужик, науке ещё неизвестно.