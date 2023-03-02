Космическое питание и общение с бизнесом: как проходит визит Михаила Мишустина в Таджикистан

В четверг Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Душанбе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Душанбе. Первый пункт программы - возложение венка к памятнику Исмоили Сомони - родоначальнику первого таджикского государства. Дальше Мишустин отправился в российско-таджикскую среднюю школу имени Юрия Гагарина.

Школу открыли в Душанбе год назад, построена она была на российские деньги, также как и еще четыре подобные школы в Таджикистане.

- Тут неподалеку американское посольство. Наверное, американцы думают: «даже в Таджикистане русские за нами шпионят», - пошутил, общаясь с журналистом «Комсомолки» один из сопровождающих.

Все предметы в школе имени Гагарина преподают на русском языке, а обучение ведут по российским стандартам. Конкурс на поступление в школу огромный, поэтому в первый класс принимают лишь детей, которые хорошо говорят по-русски. Сейчас в школе 960 учеников: 945 граждан Таджикистана (из них у 61 ученика - двойное гражданство) и 15 граждан России. Как и во всех российских школах, ученики 1-4 классов здесь бесплатно получают горячее питание. В меню - борщ, оладьи, котлеты.

- При этом меню не повторяется в течение двух недель! - рассказали Мишустину.

А еще в школе предлагают настоящее космическое питание в тюбиках - для этого организован отдельный буфет. Стоимость такого обеда - как и у обычных блюд.

- Ракета до обеда на землю не вернется. Возьмите космические ложки, - со смехом процитировал Мишустин эпизод из советского фильма «Джентльмены удачи».

Премьер также заглянул в кабинет русского языка и литературы.

- Здравствуйте, дети! - обратился к ученикам премьер.

- Здравствуйте! - приветствовали ученики.

- А как по-таджикски «здравствуйте?»

- Салом! - ответили дети.

- Ну, тогда салом! - повторил за ними Мишустин.

Дальше премьер решил провести опрос, кем дети хотят стать, когда вырастут. Трое заявили, что надеются стать врачами, один - военным инженером, еще несколько человек признались, что видят себя в бизнесе. В ответ премьер напомнил, что Россия увеличила правительственную квоту на прием граждан Таджикистана в российские вузы на предстоящий учебный год.

Мишустин пожелал ребятам удачи и пошел дальше осматривать в школу. В библиотеке премьера поджидали победители олимпиады по географии России. Мишустин тут же решил проверить уровень их знаний.

- Какой самый северный город в России? - спросил премьер.

- Владивосток! - неуверенно ответили дети.

- Самый северный?! - изумился такому открытию Мишустин. - Ну, а самый южный?

- Казань! Краснодар! - раздалось в ответ.

- Ладно, вижу, учитель уже переживает, - прервал неудачное тестирование Мишустин.

Впрочем, чтобы оправдать провалы в знаниях, дети назвали Мишустину реки и федеральные округа России. А заодно поинтересовались у премьера, как пригодились ему в жизни знания, полученные в школе.

- Все-все знания пригодятся! - заверил ребят премьер. - Ты не знаешь, как судьба тобой распорядится, но чем больше у тебя знаний, тем больше выбор ты можешь сделать.

На память о своем визите Мишустин подарил школьной библиотеке собрание сочинений Пушкина, портрет Гагарина и пообещал устроить для лучших учеников школы экскурсию в Центр управления полетами в Королеве.

Из школы Мишустин отправился на заседание Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».

- Мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности, - сказал премьер.

Мишустин предложил Таджикистану активнее взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и заявил, что Россия нацелена на запуск совместных предприятий. Кстати, в прошлом году Россия и Таджикистан вышли на товарооборот в размере 1,5 млрд. долл., что стало рекордом за последние 20 лет.

По итогам конференции делегации России и Таджикистана подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в научно- технической, промышленной, образовательной и других сферах.

От бизнесменов Мишустин отправился на аудиенцию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В пятницу у премьера пройдут переговоры с его таджикским коллегой Кохиром Расулзодой. По итогам переговоров делегации двух стран подпишут межправительственные соглашения.