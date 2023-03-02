Космическое питание и общение с бизнесом: как проходит визит Михаила Мишустина в Таджикистан

В четверг Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Душанбе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
В четверг Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Душанбе. Первый пункт программы - возложение венка к памятнику Исмоили Сомони - родоначальнику первого таджикского государства. Дальше Мишустин отправился в российско-таджикскую среднюю школу имени Юрия Гагарина.
Школу открыли в Душанбе год назад, построена она была на российские деньги, также как и еще четыре подобные школы в Таджикистане.
- Тут неподалеку американское посольство. Наверное, американцы думают: «даже в Таджикистане русские за нами шпионят», - пошутил, общаясь с журналистом «Комсомолки» один из сопровождающих.
Все предметы в школе имени Гагарина преподают на русском языке, а обучение ведут по российским стандартам. Конкурс на поступление в школу огромный, поэтому в первый класс принимают лишь детей, которые хорошо говорят по-русски. Сейчас в школе 960 учеников: 945 граждан Таджикистана (из них у 61 ученика - двойное гражданство) и 15 граждан России. Как и во всех российских школах, ученики 1-4 классов здесь бесплатно получают горячее питание. В меню - борщ, оладьи, котлеты.
- При этом меню не повторяется в течение двух недель! - рассказали Мишустину.
А еще в школе предлагают настоящее космическое питание в тюбиках - для этого организован отдельный буфет. Стоимость такого обеда - как и у обычных блюд.
- Ракета до обеда на землю не вернется. Возьмите космические ложки, - со смехом процитировал Мишустин эпизод из советского фильма «Джентльмены удачи».
Премьер также заглянул в кабинет русского языка и литературы.
- Здравствуйте, дети! - обратился к ученикам премьер.
- Здравствуйте! - приветствовали ученики.
- А как по-таджикски «здравствуйте?»
- Салом! - ответили дети.
- Ну, тогда салом! - повторил за ними Мишустин.
Дальше премьер решил провести опрос, кем дети хотят стать, когда вырастут. Трое заявили, что надеются стать врачами, один - военным инженером, еще несколько человек признались, что видят себя в бизнесе. В ответ премьер напомнил, что Россия увеличила правительственную квоту на прием граждан Таджикистана в российские вузы на предстоящий учебный год.
Мишустин пожелал ребятам удачи и пошел дальше осматривать в школу. В библиотеке премьера поджидали победители олимпиады по географии России. Мишустин тут же решил проверить уровень их знаний.
- Какой самый северный город в России? - спросил премьер.
- Владивосток! - неуверенно ответили дети.
- Самый северный?! - изумился такому открытию Мишустин. - Ну, а самый южный?
- Казань! Краснодар! - раздалось в ответ.
- Ладно, вижу, учитель уже переживает, - прервал неудачное тестирование Мишустин.
Впрочем, чтобы оправдать провалы в знаниях, дети назвали Мишустину реки и федеральные округа России. А заодно поинтересовались у премьера, как пригодились ему в жизни знания, полученные в школе.
- Все-все знания пригодятся! - заверил ребят премьер. - Ты не знаешь, как судьба тобой распорядится, но чем больше у тебя знаний, тем больше выбор ты можешь сделать.
На память о своем визите Мишустин подарил школьной библиотеке собрание сочинений Пушкина, портрет Гагарина и пообещал устроить для лучших учеников школы экскурсию в Центр управления полетами в Королеве.
Из школы Мишустин отправился на заседание Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».
- Мы будем укреплять отношения с нашими друзьями. Со всеми, кто готов к совместной работе. Перед нами открываются качественно новые возможности, - сказал премьер.
Мишустин предложил Таджикистану активнее взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и заявил, что Россия нацелена на запуск совместных предприятий. Кстати, в прошлом году Россия и Таджикистан вышли на товарооборот в размере 1,5 млрд. долл., что стало рекордом за последние 20 лет.
По итогам конференции делегации России и Таджикистана подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в научно- технической, промышленной, образовательной и других сферах.
От бизнесменов Мишустин отправился на аудиенцию с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В пятницу у премьера пройдут переговоры с его таджикским коллегой Кохиром Расулзодой. По итогам переговоров делегации двух стран подпишут межправительственные соглашения.