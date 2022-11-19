Россияне не захотели вернуть советскую школьную форму

В большинстве школ приняты размытые требования вроде «светлый верх, темный низ» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство просвещения собирается ввести единую школьную форму, заявил на днях министр просвещения Сергей Кравцов. Правда, тут же оговорился: каждая школа сама решает, какой ей быть. То есть – все-таки не вполне единая. «Введение единой школьной формы, пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно», вот дословная цитата. Видимо, чтобы как-то внести ясность, министр сказал: про форму будет особый закон. «В дальнейшем считаем важным вместе (с Госдумой – KP.RU) найти законодательное решение относительно введения школьной формы», это слова министра. Вероятно, когда закон будут готовить, и решат, единая, или все-таки не очень.

Сегодня школы и так сами решают, в чем детям ходить. Что можно, что нельзя. Но школьной формы как таковой чаще всего нет. В большинстве школ приняты размытые требования вроде «светлый верх, темный низ», а «темным низом» вполне могут быть, например, джинсы. Школы, где форма все-таки есть, попадаются. Но это богатые школы, с родителей собирают деньги, да и шьют.

Но все это по большому счету детали. Главное – а нужна она вообще? Аргументы «за»: укрепляет дисциплину, устраняет глупое соревнование в одежде между детьми, укрепляет чувство привязанности к одной организации. Аргументы «против»: для многих – лишние расходы, и вообще, лучше бы головами детей занимались, чем одеждой.

А какой эта форма мыслится? В телеграм-канале Министерства просвещения прошел опрос. Большинство высказалось за то, что форма нужна («создает единый стиль»), синяя, и с какой-то геральдикой (герб страны, региона, школы).

У Российского движения школьников есть проект Министерство школьной моды. Там происходит много чего интересного, в том числе обсуждают будущую школьную форму. Ну, раз все «за», значит, школьной форме быть. А самое главное – нашим швейным предприятиям, которые сейчас переживают не лучшие времена, такой масштабный заказ был бы кстати.

Мы на сайте KP.RU тоже провели опрос. Только 13% «разрешили» детям ходить, в чем хотят. И только 15% высказались за сохранение статус-кво: формы как таковой нет, но школы дают рекомендации. Кстати, немного опрошенных (11%) пожелали возложить покупку формы на школу. Мы думали, за это выскажется большинство.

Другая неожиданность: мы думали, что очень многие пожелают вернуть форму советского образца. Ностальгия, все такое. Таковых оказалось немало, но не большинство (28,5%). А большинство (32,5%) желает, чтобы форму придумали новую. Ну, видимо, все к тому и идет.

Россияне не захотели вернуть советскую школьную форму Фото: Дмитрий ОРЛОВ

КСТАТИ

Многие с ностальгией вспоминают советскую школьную форму. Ее родители покупали сами. Хорошо помню: стоила не запредельно, но чувствительно. Мальчики ненавидели кожаную нашивку на рукаве с изображением Солнца и раскрытой книги. Чаще всего срезали ее сами. Кто так не делал, другие дети подбегали и закрашивали нашивку шариковой ручкой. Теперь-то уж срежешь. Девочкам форма казалась слишком мрачной. Иногда доставали форму прибалтийского образца: она считалась легальной по всей стране, но ее было не купить. Она была синеватой, с какими-то кружевами и выглядела лучше. Как бывший советский школьник, могу сказать: сами дети форму не любили. Правда, у мальчиков в почете были пуговицы из какого-то белого металла вроде алюминия. Эти пуговицы оставляли на коже синий след. Можно было нарисовать себе синяк и прикалываться.