Минобороны ликвидировало цеха по сборке двигателей для авиатехники в Запорожье

ВКС России нанесло высокоточные удары по цехам оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье Фото: REUTERS

В Минобороны России заявили, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. По данным военного ведомства только в течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Кадры попаданий зафиксировали сотрудники Росгвардии, что охраняют объект.

«Утром 20 ноября украинские войска дважды из населенного пункта Марганец Днепропетровской области обстреляли территорию атомной станции. С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что «ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, а радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме».

Похоже, что проблем у киевского режима маловато. Может пора нанести в ответ удары по распределительным мощностям оставшихся украинских АЭС и полностью отключать их от энергосети?

По словам Конашенков все последствия повреждений в результате утренних артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.

Тем временем, ВКС России нанесло высокоточные удары по цехам оборонного предприятия «Мотор-Сич» в Запорожье. Там уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники воздушных сил Украины.

Конашенков также перечисли потери ВСУ на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском - более 30-ти, на Южно-Донецком - 50 солдат

В ведомстве отметили, что с потерями живой силы сожжены десятки единиц бронетехники.

За сутки силами ПВО, авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены: 6 беспилотников, 4 артиллерийских системы М777 производства США, две установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS», пункт управления ВСУ, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены

333 - самолета.

177 - вертолетов.

2538 - беспилотных летательных аппаратов.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6729 - танков и других боевых бронированных машин.

899 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3604 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7293 единицы специальной военной автомобильной техники.