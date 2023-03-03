Пермский край первым из участников второй волны заключил концессию на строительство межвузовского кампуса

Сегодня, 1 марта, в Москве в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию в Перми межвузовского многофункционального студенческого кампуса с ООО «Кампус Парма».

Отметим, Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступает к проектированию объектов кампуса мирового уровня. Его планируется расположить в правобережной части города на территории площадью более 20 га. В кампусе разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.

Строительство межвузовского кампуса в Перми является частью одного из прорывных проектов «Камская долина — экосистема будущего». Планируемый объем инвестиций по проекту – 28,6 млрд руб., в том числе капитальный грант, состоящий из средств федерального и краевого бюджетов — 19,7 млрд руб.

«Пермь стала первым регионом второй волны отбора, который подписывает соглашение с концессионером для реализации такого масштабного инфраструктурного проекта, как строительство кампуса мирового уровня. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» по поручению Президента РФ на территории кампуса помимо жилых помещений планируется разместить учебно-лабораторный корпус, конгресс-центр, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Это позволит Камской долине стать точкой притяжения в регион талантливой молодежи, заинтересованной в развитии российской науки», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что вся инфраструктура кампуса должна быть привлекательна не только для студентов и ученых, но и для индустриальных партнеров и бизнеса. Он должен стать связующей площадкой для университетов и отраслевых предприятий. «Новый объект позволит снизить потребность вузов Прикамья в жилье для студентов. Это актуально, поскольку у нас обучается большое количество ребят как из территорий края, так и из разных регионов России и других стран. Городок с лабораторно-учебными корпусами с технопарком предполагает сразу же создание рабочих мест. Это означает, что будет реализована система «школа-вуз-предприятие». Кроме того, новый кампус мирового уровня позволит привлечь и «оставить» в Прикамье еще больше талантливой молодежи, и создать для нее комфортные и современные условия», — акцентировал глава региона.

В региональном Минобре сообщили, что в течение года концессионер обязан разработать проектную документацию в отношении каждого объекта. В следующем году планируется приступить к строительству гостиничного комплекса. Все строительно-монтажные работы запланированы в течение трех лет. По словам главы ведомства Раисы Кассиной, для системы высшего образования и науки в Прикамье этот проект имеет чрезвычайно важное значение. «У молодежи появится новое, красивое пространство для развития и самореализации. Он станет местом, где студенты и аспиранты смогут под руководством преподавателей работать в лабораториях, воплощать творческие замыслы и просто интересно проводить свободное время», – добавила министр.

Добавим, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году — восемь проектов, в 2022 году — девять проектов). Сеть современных кампусов предоставит более 61 тыс. мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей и ученых.