Стало известно, как канадские политики с роскошью съездили на похороны королевы Елизаветы II

Сама Елизавета II чуралась роскоши Фото: REUTERS

Канадское правительство подтвердило, что потратило почти полмиллиона долларов только на оплату гостиничных номеров, забронированных для членов делегации, участвовавшей в похоронах британской королевы Елизаветы II.

Делегацию возглавлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо, отправившийся в Лондон вместе с супругой. Также Страну Кленового Листа на траурном мероприятии представляли олимпийский чемпион Марк Тьюксбери и актриса Сандра О.

Так и осталось неизвестным, кто занимал люкс в роскошном отеле Corinthia London стоимостью в $6000 долларов в сутки. Канцелярия премьер-министра и пресс-служба министерства международных дел Канады не ответили на запросы журналистов.

Общий счет за проживание делегации в Corinthia London составил почти $357000, за несколько номеров в другом отеле канадское правительство заплатило еще $41000.

Теперь канадцы ожидают новых счетов: в мае Трюдо отправится в британскую столицу для участия в торжествах по случаю коронации Карла III.

Известно, что Елизавета II чуралась роскоши. Ее вообще называли идеальной. Она всегда была оптимистичной и любила подшучивать над собой. Например, на вопрос о самочувствии она отвечала: «Спасибо вам большое. Ну, я всё ещё жива».

Елизавета II стала самым возрастным правителем государства в XXI веке. Кстати, стать королевой она никогда не стремилась. И возглавила Великобританию и страны Британского Содружества, в которое входит и Канада, из-за того, что ее дядя отрекся от престола, чтобы вступить в брак с разведенной простолюдинкой. Трон сначала достался отцу Елизаветы, а затем, после его смерти, перешел к ней.

За время ее нахождения на троне мир сильно изменился: Британская империя распалась, то заканчивались, то начинались холодные войны, человек покорил космос, всех завоевал Интернет.

Королева говорила, что сил и энергии ей придавала любовь. В Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского, она влюбилась, когда ей было 13. Своим будущим мужем она видела только его. Ходят даже слухи, что Елизавета сама сделала Филиппу предложение.

Они были счастливы долгих 73 года, пока Филипп не ушел в мир иной. После смерти супруга здоровье королевы ухудшалось с каждым днем. Под окнами дворца каждый день собирались толпы людей, молившихся о здравии своей любимого монарха. Ее смерть стала потерей не только для Великобритании, но и для всего мира.