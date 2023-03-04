Танькова: «Я Лев! Просто маленький, потому что болею». Семилетнему мальчику остался один дорогостоящий шаг к выздоровлению

Лёве нужен курс протонной лучевой терапии в Медицинском институте им. Березина Сергея. Фото: Личный архив

Лева, Львенок, мамин Симба – помните мультик «Король лев»? Лева очень похож на главного героя - пока маленький и слабый, но уже по-королевски добрый и храбрый, по-взрослому заботливый. И шутка про то, что он «настоящий Лев, просто пока болеет» очень ему подходит.

Его «королевство» маленькое, но требует огромной ответственности: папа с мамой, которым необходимо помогать по хозяйству; красноухая черепашка Гоша и кот Кусик, за которыми Лева ответственно ухаживает только сам; куча друзей и увлечений: коньки, велик, ролики, бассейн; а еще Лева обожает делать печенья…

Этот львиный фонтан жизнелюбия внезапно иссяк год назад, когда на мальчика обрушилась мучительная головная боль и страшный диагноз —опухоль мозга. Для несведущих звучит, как приговор, но отчаиваться рано. Доктора утверждают, что если лечение будет полным и своевременным, малыш справится с болезнью. Сам же Лев бьется за свою жизнь воистину по-львиному, стоически перенося тяжелейшее лечение: операция на мозге, восемь циклов мучительной химиотерапии, крайнее истощение... Но между курсами, как только разрешали врачи, Лева упрямо и неизменно отправлялся в детский сад - к друзьям. И никогда не ныл!

Решающий этап лечения - курс протонной лучевой терапии в Медицинском институте им. Березина Сергея (МИБС) - стоит более двух с половиной миллионов рублей. На такое лечение должны выделяться квоты. Но их нет. И, учитывая сложность нынешнего время, неизвестно когда будут. Откладывать лечение равносильно тому, чтобы перечеркнуть все, что Лева так мужественно выдержал, перечеркнуть саму его жизнь. У семьи таких денег нет. Пожалуйста, помогите маленькому львенку не погибнуть!

Если остались вопросы, задать вы их можете по телефону: +7 (499) 500-14-15, или написав по адресу: info@life-line.ru.

Поддержать Леву вы можете, отправив СМС на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

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Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Льва Москаленка.