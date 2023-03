Ученые ломали голову 50 лет: раскрыто, почему полушария Земли одинаково ярко "сияют" в космосе

Издали Земля смотрится симметрично ярко.

Альбедо – способность небесного тела отражать падающее на него излучение. Сколько процентов оно отражает, допустим половину, таким альбедо и обладает. То есть, 0,5. К слову, альбедо Земли около 0,3 – примерно треть солнечного излучения уходит обратно в космос.

Первые же фотографии нашей планеты, сделанные более 50 лет назад из относительно дальнего космоса, например, с Луны озадачили ученых. Оба полушария нашей планеты имели одинаковое альбедо. По какой-то загадочной причине Южное полушарие отражало ровно столько же света, сколько Северное. А должно было быть наоборот. Потому что Южное полушарие в основном покрыто темными океанами. Значит, и выглядеть оно обязано не столь ярко, как Северное, состоящее из обширных участков суши – ее там в два раза больше. Объяснений очевидному парадоксу не было. А измерения альбедо были.

Земля, сфотографированная с расстояния 6,5 миллиарда километров.

Недоразумение разрешилось буквально на днях. Геофизики из НИИ Вейцмана (Weizmann Institute of Science) опубликовали статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), в которой наконец-то объяснили, в чем дело.

А дело в облаках. Данные наблюдений за 50 лет продемонстрировали: над Южным полушарием всегда было больше облаков, чем над Северным – гораздо больше. Они-то и отражают свет так, что уравнивают альбедо полушарий.

И сильных штормов в Южном полушарии больше, чем в Северном.

Бледная голубая точка: такой Землю увидел «Вояджер-1».

КСТАТИ

Бледная голубая точка

То, как сверкает Земля в лучах Солнца, видно из дальнего космоса. По крайней мере нашу планету можно разглядеть с расстояния в 6.5 миллиардов километров. В 1990 году автоматический зонд «Вояджер-1», отлетев столь далеко, «оглянулся назад». И сфотографировал Землю. Снимок стал известен как «Pale Blue Dot» или «Бледная голубая точка».