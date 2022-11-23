Сирота? Тебе квартира с долгами. Почему выпускники детдомов долго не могут получить жилье

По закону квартиры сиротам должны давать с ремонтом и плитой. Но Гене не досталось и этого. Старенькую печку ему отдали добродушные соседи. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

По закону каждому выпускнику детского дома положена квартира - обычная однушка с ремонтом и кухонной плитой. Это по закону. Но по факту в очереди на жилье сейчас в России 210 000 сирот (это данные Единой государственной информационной системы социального обеспечения). Считай, целый город бездомных детдомовцев с изломанными и исковерканными судьбами.

Один из таких - Гена Тарских. Мы знакомы 10 лет. И все эти годы продолжались его мытарства в ожидании положенных 33 квадратных метров. Дождался, но их, видимо, у него вот-вот отберут.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ, НО НЕ РАБОТАЮТ

Мы познакомились с Геной аж в 2012 году. Тогда 19-летний наивный парень приехал из Красноярского края на электричках в Москву. Как сам говорил, «за правдой» - к Андрею Малахову. Караулил его возле «Останкино». Когда не дождался, пошел по редакциям. Так и дошел до меня.

- Я уже два года скитаюсь по вокзалам, - рассказал Гена. - Родился в тюрьме, где сидела мать. Из близких - никого. За полгода до 18-летия меня определили к опекунам. Они отобрали все мои деньги (пенсия, выплаты и т. д., которые копились к совершеннолетию) и выкинули на улицу. Соцзащита сказала, что жилья нет.

Я тогда написала заметку. Звонила в Канск, в Красноярск. «Денег и жилья нет».

А ведь законы, чтобы им, горемыкам, начать самостоятельную жизнь, написаны. Если бы еще и работали, то тот же Гена точно бы устроился. А что? Парень неглупый, непьющий. Солидная сумма на счету к 18-летию, свое жилье...

Зал ожидания вокзала Канска стал своеобразным приютом для бездомных. Тут к ним относятся тепло. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ДВА СРОКА

Так Гена скитался по России без жилья и прописки. Ходил по кабинетам - Дума, приемная президента, правозащитники. Не помогло.

В электричках читал стихи... Потом в Нижнем Новгороде его приютила пенсионерка. Подкопил денег, устроился официантом в Москве. Быстро стал менеджером, нашел девушку...

- Дина, я в «Матросской Тишине», - вдруг раздался звонок. - Пришли мыла и конфет.

Что случилось, я не знаю, но девушка написала заявление: мол, украл шубу, которую сам же и купил (чеки есть в материалах дела). Сирота мотался по СИЗО и попал на 4 года в психушку на принудительное лечение (почти у всех детдомовских есть диагноз. Вот его и определили).

- Я нашел адвоката, она поможет мне подать заявление в суд, - позвонил мне Гена в 2017-м, когда вышел. И суда он дождался, но... за кражу.

- Знакомая дала ноутбук попользоваться. Я поехал с ним в Красноярск на работу, а она позвонила - принеси. А как? Вот и написала заявление.

Компьютер-то Гена вернул, но это стало лишь смягчающим обстоятельством.

УГОЛОК С ДОЛГАМИ

Адвокат, что взялась помочь Гене, довела дело до конца. В 2017-м, когда Тарских уже отбывал срок, суд Канска обязал администрацию района выдать квартиру. Вышел он в июне 2022-го. Но...

- Дина, тут... - снова звонит в слезах, - квартира с долгами за 5 лет. 150 тысяч. Если не оплачу - отберут.

- А почему ты не платил?

- Не знал, что она у меня есть. Не сказали. И по закону я должен был платить только после передачи по акту.

Да что ж такое?! Решила поехать в Красноярский край.

Дежурная, например, хорошо помнит сироту Гену, который тут жил. Даже подкармливала парня, когда ему было совсем тяжело. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ХОЗЯИН КАК 4 ГОДА

Гена встретил меня в аэропорту со всеми бумажками. Их у него целая папка.

- Я со всей этой эпопеей уже сам могу юристом работать. Все законы знаю, - болтаем мы в пути. -

В СИЗО составлял сокамерникам ходатайства и запросы. Так и выжил.

Наш корреспондент Дина Карпицкая следит за судьбой Тарских вот уже больше 10 лет. В Красноярский край приехала впервые. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Рабочая практика: сирота признается недееспособным и отправляется в интернат на всю жизнь. И никаких забот...

Но врачи больницы в селе Овсянка в недееспособности отказали. И даже готовили Гену к выписке. Но выписывать в никуда не положено. Так бы он и остался в больнице, если бы не та адвокат.

- У меня же была уже квартира! - кипятится Гена. - Я им (врачам) показал решение суда. Прислали договор спецнайма. И мне соцработница говорит: «Подписывай». Я и подписал. А там дата - 6 июля 2018 года, а на дворе-то уже 2022-й. То есть по бумагам квартира у меня уже 4 года.

Вот и вышел он в долгах.

- Даже главврач обалдел. Написал запрос в прокуратуру, - достает бумажку, зачитывает: - «...документы... имеют ошибочные данные. Не обратив внимания на ошибку в датах, специалист по социальной работе... передала на подпись договор и акт приема-передачи гражданину Тарских, который, доверившись сотруднику больницы, подписал...».

- А прокуратура?

Показывает еще бумагу: «Сказали перерасчитать».

- Ну и?

- Списали 30 000. А еще 120 000 где взять? Если сейчас не оплачу квартиру, отберут. А у меня пенсия 8000 рублей, а «коммуналка» - 6000. Не знаю, за что хвататься: то ли работать, то ли бегать по инстанциям. Так еще и вся сантехника сломана. Кран починил. А на унитаз денег нет. Дин, дашь денег? 10 000 надо.

«ИДИТЕ В *У*»

Канск - один из самых старинных городов Сибири - показался мне сереньким, уставшим. Пыльные пятиэтажки, частный сектор с покосившимися заборами. Самое чистое здание - администрация.

Объявления на улицах села Филимоново (Канский район, Красноярский край). Сплошные кредиты и обналичивание маткапитала. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Охранник, обалдевший от московской гостьи, пропускает в приемную главы. Тот лишь выглянул из кабинета и был таков. Но его зам (позже выяснилось, что это Котин Владимир Николаевич, зам по общественно-политической работе) был многословен.

- Это твоя подпись стоит? - строго посмотрел он на Гену, тыкая пальцем в договор.

- Моя.

- Ну и все. А кто должен за квартиру платить? Мы? У нас таких полномочий нет.

- А полномочия подсунуть сироте договор задним числом есть? - вступаю я.

- Где доказательства? - не моргнув, парирует чиновник.

- Он в СИЗО был 6 июля 2018 года? Парень ждал вашу квартиру 10 лет и вот дождался с долгами.

- А мы что можем сделать? Обязанности по обеспечению сирот жильем лежат на правительстве края. Сколько денег выделяют, столько мы и приобретаем. Вопросы к ним.

По факту квартиры тут получают 12 - 13 человек в год. Да и то только те, кто доказал свое право на жилье в суде.

- И много у вас сирот, которые могут судиться с утра до вечера? Сначала чтобы получить квартиру, потом что долги не его. Где ж столько денег взять им на адвокатов?

- Откройте законы, там есть положение о бесплатной юрпомощи для определенных групп населения.

- Но я, например, в них не попадаю, - сказал Гена.

- Ну а я-то что могу сделать? Я вам уже тут юридическую консультацию на 3000 рублей оказал бесплатно, - усмехнулся чиновник. - Ситуация какая: договор спецнайма - на 5 лет. Если добросовестно исполните обязательства, то станете собственником.

- То есть он уже не добросовестный и квартиру не получит? Он же фактически получил ее не в 2018-м, а в 2022 году. Почему долги на него?

- Идите в суд. Расторгайте.

- И что? Снова в очередь и скитаться?

- Как суд решит.

«ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»

Было еще много слов на «чиновничьем» про полномочия, про эти несчастные сиротские квартиры, про власти края, которые во всем виноваты.

- Все, сеанс громкой связи окончен? - пренебрежительно отрезал замглавы города. - Идите в суд. Я вам все сказал.

У нас есть такое выражение: хотите послать кого-то, шлите в суд. Я уже собиралась на выход, но случилась «вишенка» - разговор про текущий унитаз.

Вся сантехника в квартире не работает. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Почините мне унитаз. У меня денег нет. И вы обязаны были дать квартиру с исправной сантехникой, - сказал Гена.

- А где доказательства, что так было? Может, вы сломали.

- Так даже в акте 2018 года двое из пяти проверяющих написали: «устранить течь».

- Тут же не написано, что именно унитаз течет. Может бачок. Я инженер. Понимаю, что течь может и то и другое...

Получили - утритесь.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ

Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Работы в Филимонове нет. Долги рекордные. Тут, без преувеличения, должен каждый.

- У нас пенсия 13 000, а квартплата 7000, - встречает меня «группа поддержки». Им самим явно не до него.

- Я тоже сирота, жду квартиру 4 года, - говорит мне девушка. - Добрые люди приютили. А так не знаю... Гена мне помог с судом. Может, что-то дадут.

- И я сирота, но в суд не ходила. Опекуны тоже отобрали все деньги. Вот скитаюсь.

И так до глубокой ночи.

Ночевать в Канск я ехала под кроваво-красной луной. Было затмение. А в глазах рябило от платежек с многотысячными долгами, от мольбы пенсионерок и доярок, и расплывался желтым пятном старый холодильник в квартире Гены - ровесник моей бабушки. Соцзащита выделила на его покупку 2000 рублей. На что хватило, то и взял.

Вокзал города Канск, куда органы опеки отправляют выпускников детских домов жить. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Видели, знаем, занимаемся»

О том, что практически все сироты в стране должны государству, знают и в аппарате уполномоченного по правам детей в России Марии Львовой-Беловой:

- Сегодня практически во всех регионах имеется задолженность по жилью для детей-сирот. К сожалению, длительный период ожидания жилья усугубляется еще и отсутствием постоянной регистрации, что неправомерно и создает трудности. Например, в получении ими медицинской и социальной помощи - ответили мне там.

Но говорят, что проблемой занимаются:

- Летом были внесены изменения в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Установлены особенности регистрации сирот, у которых право на обеспечение жильем наступило, но не реализовано. По заявлению они регистрируются по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

То есть с момента выпуска из интерната до получения квартиры (а мы видим, что это может быть и 10 лет) прописаться сирота все-таки сможет - в администрации. Так, конечно, будет проще и устроиться на работу, и в поликлинику сходить. Только вот от многолетнего ожидания и долгов за полученные квартиры это не спасает.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А есть ли выход?

Александр Гезалов, директор наставнического центра помощи выпускникам детских домов, в прошлом сирота:

- Большая проблема - сироты не умеют жить. Их не приучают. Все центры адаптации находятся при детских домах. Продукты им дают со склада, платить за квартиры не надо. Никакой подготовки к ответственности.

А ведь те же детские дома можно заинтересовать, чтобы сиротам вовремя давали квартиры: выдавать их за 2 года до выпуска. Такую квартиру детский дом мог бы сдавать и копить деньги. А еще лучше - сирота бы ходил туда и тренировался жить под присмотром педагога.

А чтобы решить вопрос с жильем, надо расходы на его покупку переложить с региональных и муниципальных бюджетов на федеральный. У них на это просто не хватает денег. И все делается по остаточному принципу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году Счетная палата подготовила отчет о ситуации с жильем для детей-сирот (позже пока не было).

По расчетам аудиторов, средний срок ожидания квартиры - 7 лет. А в отдельных регионах и того больше (Крым - 20 лет, Мордовия - 34 года, Ингушетия - 47 лет, Чечня - 49 лет).

За прошедшие два года очередь только растет. За 2020-й - на 8,5 тыс. человек, за 2021 год - еще на 6,6 тыс.

Объем средств, которые требуются для исполнения накопившихся обязательств государства, Счетная палата оценивает в 321 млрд рублей, а к 2024 году эта сумма, по прогнозам ведомства, может составить уже 490 млрд.