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22 ноября 2022 22:04

Сирота? Тебе квартира с долгами. Почему выпускники детдомов долго не могут получить жилье

210 000 сирот стоят в очереди на жилье в России
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
По закону квартиры сиротам должны давать с ремонтом и плитой. Но Гене не досталось и этого. Старенькую печку ему отдали добродушные соседи.

По закону квартиры сиротам должны давать с ремонтом и плитой. Но Гене не досталось и этого. Старенькую печку ему отдали добродушные соседи.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

По закону каждому выпускнику детского дома положена квартира - обычная однушка с ремонтом и кухонной плитой. Это по закону. Но по факту в очереди на жилье сейчас в России 210 000 сирот (это данные Единой государственной информационной системы социального обеспечения). Считай, целый город бездомных детдомовцев с изломанными и исковерканными судьбами.

Один из таких - Гена Тарских. Мы знакомы 10 лет. И все эти годы продолжались его мытарства в ожидании положенных 33 квадратных метров. Дождался, но их, видимо, у него вот-вот отберут.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ, НО НЕ РАБОТАЮТ

Мы познакомились с Геной аж в 2012 году. Тогда 19-летний наивный парень приехал из Красноярского края на электричках в Москву. Как сам говорил, «за правдой» - к Андрею Малахову. Караулил его возле «Останкино». Когда не дождался, пошел по редакциям. Так и дошел до меня.

- Я уже два года скитаюсь по вокзалам, - рассказал Гена. - Родился в тюрьме, где сидела мать. Из близких - никого. За полгода до 18-летия меня определили к опекунам. Они отобрали все мои деньги (пенсия, выплаты и т. д., которые копились к совершеннолетию) и выкинули на улицу. Соцзащита сказала, что жилья нет.

Я тогда написала заметку. Звонила в Канск, в Красноярск. «Денег и жилья нет».

А ведь законы, чтобы им, горемыкам, начать самостоятельную жизнь, написаны. Если бы еще и работали, то тот же Гена точно бы устроился. А что? Парень неглупый, непьющий. Солидная сумма на счету к 18-летию, свое жилье...

Зал ожидания вокзала Канска стал своеобразным приютом для бездомных. Тут к ним относятся тепло.

Зал ожидания вокзала Канска стал своеобразным приютом для бездомных. Тут к ним относятся тепло.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ДВА СРОКА

Так Гена скитался по России без жилья и прописки. Ходил по кабинетам - Дума, приемная президента, правозащитники. Не помогло.

В электричках читал стихи... Потом в Нижнем Новгороде его приютила пенсионерка. Подкопил денег, устроился официантом в Москве. Быстро стал менеджером, нашел девушку...

- Дина, я в «Матросской Тишине», - вдруг раздался звонок. - Пришли мыла и конфет.

Что случилось, я не знаю, но девушка написала заявление: мол, украл шубу, которую сам же и купил (чеки есть в материалах дела). Сирота мотался по СИЗО и попал на 4 года в психушку на принудительное лечение (почти у всех детдомовских есть диагноз. Вот его и определили).

- Я нашел адвоката, она поможет мне подать заявление в суд, - позвонил мне Гена в 2017-м, когда вышел. И суда он дождался, но... за кражу.

- Знакомая дала ноутбук попользоваться. Я поехал с ним в Красноярск на работу, а она позвонила - принеси. А как? Вот и написала заявление.

Компьютер-то Гена вернул, но это стало лишь смягчающим обстоятельством.

УГОЛОК С ДОЛГАМИ

Адвокат, что взялась помочь Гене, довела дело до конца. В 2017-м, когда Тарских уже отбывал срок, суд Канска обязал администрацию района выдать квартиру. Вышел он в июне 2022-го. Но...

- Дина, тут... - снова звонит в слезах, - квартира с долгами за 5 лет. 150 тысяч. Если не оплачу - отберут.

- А почему ты не платил?

- Не знал, что она у меня есть. Не сказали. И по закону я должен был платить только после передачи по акту.

Да что ж такое?! Решила поехать в Красноярский край.

Дежурная, например, хорошо помнит сироту Гену, который тут жил. Даже подкармливала парня, когда ему было совсем тяжело.

Дежурная, например, хорошо помнит сироту Гену, который тут жил. Даже подкармливала парня, когда ему было совсем тяжело.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ХОЗЯИН КАК 4 ГОДА

Гена встретил меня в аэропорту со всеми бумажками. Их у него целая папка.

- Я со всей этой эпопеей уже сам могу юристом работать. Все законы знаю, - болтаем мы в пути. -

В СИЗО составлял сокамерникам ходатайства и запросы. Так и выжил.

Наш корреспондент Дина Карпицкая следит за судьбой Тарских вот уже больше 10 лет. В Красноярский край приехала впервые.

Наш корреспондент Дина Карпицкая следит за судьбой Тарских вот уже больше 10 лет. В Красноярский край приехала впервые.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Рабочая практика: сирота признается недееспособным и отправляется в интернат на всю жизнь. И никаких забот...

Но врачи больницы в селе Овсянка в недееспособности отказали. И даже готовили Гену к выписке. Но выписывать в никуда не положено. Так бы он и остался в больнице, если бы не та адвокат.

- У меня же была уже квартира! - кипятится Гена. - Я им (врачам) показал решение суда. Прислали договор спецнайма. И мне соцработница говорит: «Подписывай». Я и подписал. А там дата - 6 июля 2018 года, а на дворе-то уже 2022-й. То есть по бумагам квартира у меня уже 4 года.

Вот и вышел он в долгах.

- Даже главврач обалдел. Написал запрос в прокуратуру, - достает бумажку, зачитывает: - «...документы... имеют ошибочные данные. Не обратив внимания на ошибку в датах, специалист по социальной работе... передала на подпись договор и акт приема-передачи гражданину Тарских, который, доверившись сотруднику больницы, подписал...».

- А прокуратура?

Показывает еще бумагу: «Сказали перерасчитать».

- Ну и?

- Списали 30 000. А еще 120 000 где взять? Если сейчас не оплачу квартиру, отберут. А у меня пенсия 8000 рублей, а «коммуналка» - 6000. Не знаю, за что хвататься: то ли работать, то ли бегать по инстанциям. Так еще и вся сантехника сломана. Кран починил. А на унитаз денег нет. Дин, дашь денег? 10 000 надо.

«ИДИТЕ В *У*»

Канск - один из самых старинных городов Сибири - показался мне сереньким, уставшим. Пыльные пятиэтажки, частный сектор с покосившимися заборами. Самое чистое здание - администрация.

Объявления на улицах села Филимоново (Канский район, Красноярский край). Сплошные кредиты и обналичивание маткапитала.

Объявления на улицах села Филимоново (Канский район, Красноярский край). Сплошные кредиты и обналичивание маткапитала.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Охранник, обалдевший от московской гостьи, пропускает в приемную главы. Тот лишь выглянул из кабинета и был таков. Но его зам (позже выяснилось, что это Котин Владимир Николаевич, зам по общественно-политической работе) был многословен.

- Это твоя подпись стоит? - строго посмотрел он на Гену, тыкая пальцем в договор.

- Моя.

- Ну и все. А кто должен за квартиру платить? Мы? У нас таких полномочий нет.

- А полномочия подсунуть сироте договор задним числом есть? - вступаю я.

- Где доказательства? - не моргнув, парирует чиновник.

- Он в СИЗО был 6 июля 2018 года? Парень ждал вашу квартиру 10 лет и вот дождался с долгами.

- А мы что можем сделать? Обязанности по обеспечению сирот жильем лежат на правительстве края. Сколько денег выделяют, столько мы и приобретаем. Вопросы к ним.

По факту квартиры тут получают 12 - 13 человек в год. Да и то только те, кто доказал свое право на жилье в суде.

- И много у вас сирот, которые могут судиться с утра до вечера? Сначала чтобы получить квартиру, потом что долги не его. Где ж столько денег взять им на адвокатов?

- Откройте законы, там есть положение о бесплатной юрпомощи для определенных групп населения.

- Но я, например, в них не попадаю, - сказал Гена.

- Ну а я-то что могу сделать? Я вам уже тут юридическую консультацию на 3000 рублей оказал бесплатно, - усмехнулся чиновник. - Ситуация какая: договор спецнайма - на 5 лет. Если добросовестно исполните обязательства, то станете собственником.

- То есть он уже не добросовестный и квартиру не получит? Он же фактически получил ее не в 2018-м, а в 2022 году. Почему долги на него?

- Идите в суд. Расторгайте.

- И что? Снова в очередь и скитаться?

- Как суд решит.

«ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»

Было еще много слов на «чиновничьем» про полномочия, про эти несчастные сиротские квартиры, про власти края, которые во всем виноваты.

- Все, сеанс громкой связи окончен? - пренебрежительно отрезал замглавы города. - Идите в суд. Я вам все сказал.

У нас есть такое выражение: хотите послать кого-то, шлите в суд. Я уже собиралась на выход, но случилась «вишенка» - разговор про текущий унитаз.

Вся сантехника в квартире не работает.

Вся сантехника в квартире не работает.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Почините мне унитаз. У меня денег нет. И вы обязаны были дать квартиру с исправной сантехникой, - сказал Гена.

- А где доказательства, что так было? Может, вы сломали.

- Так даже в акте 2018 года двое из пяти проверяющих написали: «устранить течь».

- Тут же не написано, что именно унитаз течет. Может бачок. Я инженер. Понимаю, что течь может и то и другое...

Получили - утритесь.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ

Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы.

Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Работы в Филимонове нет. Долги рекордные. Тут, без преувеличения, должен каждый.

- У нас пенсия 13 000, а квартплата 7000, - встречает меня «группа поддержки». Им самим явно не до него.

- Я тоже сирота, жду квартиру 4 года, - говорит мне девушка. - Добрые люди приютили. А так не знаю... Гена мне помог с судом. Может, что-то дадут.

- И я сирота, но в суд не ходила. Опекуны тоже отобрали все деньги. Вот скитаюсь.

И так до глубокой ночи.

Ночевать в Канск я ехала под кроваво-красной луной. Было затмение. А в глазах рябило от платежек с многотысячными долгами, от мольбы пенсионерок и доярок, и расплывался желтым пятном старый холодильник в квартире Гены - ровесник моей бабушки. Соцзащита выделила на его покупку 2000 рублей. На что хватило, то и взял.

Вокзал города Канск, куда органы опеки отправляют выпускников детских домов жить.

Вокзал города Канск, куда органы опеки отправляют выпускников детских домов жить.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Видели, знаем, занимаемся»

О том, что практически все сироты в стране должны государству, знают и в аппарате уполномоченного по правам детей в России Марии Львовой-Беловой:

- Сегодня практически во всех регионах имеется задолженность по жилью для детей-сирот. К сожалению, длительный период ожидания жилья усугубляется еще и отсутствием постоянной регистрации, что неправомерно и создает трудности. Например, в получении ими медицинской и социальной помощи - ответили мне там.

Но говорят, что проблемой занимаются:

- Летом были внесены изменения в федеральный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Установлены особенности регистрации сирот, у которых право на обеспечение жильем наступило, но не реализовано. По заявлению они регистрируются по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

То есть с момента выпуска из интерната до получения квартиры (а мы видим, что это может быть и 10 лет) прописаться сирота все-таки сможет - в администрации. Так, конечно, будет проще и устроиться на работу, и в поликлинику сходить. Только вот от многолетнего ожидания и долгов за полученные квартиры это не спасает.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А есть ли выход?

Александр Гезалов, директор наставнического центра помощи выпускникам детских домов, в прошлом сирота:

- Большая проблема - сироты не умеют жить. Их не приучают. Все центры адаптации находятся при детских домах. Продукты им дают со склада, платить за квартиры не надо. Никакой подготовки к ответственности.

А ведь те же детские дома можно заинтересовать, чтобы сиротам вовремя давали квартиры: выдавать их за 2 года до выпуска. Такую квартиру детский дом мог бы сдавать и копить деньги. А еще лучше - сирота бы ходил туда и тренировался жить под присмотром педагога.

А чтобы решить вопрос с жильем, надо расходы на его покупку переложить с региональных и муниципальных бюджетов на федеральный. У них на это просто не хватает денег. И все делается по остаточному принципу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году Счетная палата подготовила отчет о ситуации с жильем для детей-сирот (позже пока не было).

По расчетам аудиторов, средний срок ожидания квартиры - 7 лет. А в отдельных регионах и того больше (Крым - 20 лет, Мордовия - 34 года, Ингушетия - 47 лет, Чечня - 49 лет).

За прошедшие два года очередь только растет. За 2020-й - на 8,5 тыс. человек, за 2021 год - еще на 6,6 тыс.

Объем средств, которые требуются для исполнения накопившихся обязательств государства, Счетная палата оценивает в 321 млрд рублей, а к 2024 году эта сумма, по прогнозам ведомства, может составить уже 490 млрд.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ