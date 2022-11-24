Юлия Пересильд с интересными пуговицами и Дарья Мороз в дерзком мини: Модные провалы и победы премии «Больше, чем звезды»

Юлия Пересильд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не первый год на церемонию вручения премии OK! Awards «Больше чем звёзды» знаменитые красотки показывают на красной дорожке, чем пополнили свой гардероб. О модных звёздных провалах и победах KP.RU рассказала стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Юлия Пересильд

- Похоже, 38-летняя Юлия Пересильд наконец-то нашла своё женское счастье после тайного и многолетнего романа с режиссёром Алексеем Учителем, которому успела подарить двух чудесных дочек. На дорожке актриса появилась с новым бойфрендом, 34-летним актёром Михаилом Тройником.

Михаил учился на курсе Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, потом работал в «Гоголь-центре».

Его можно увидеть в фильме «Вызов», сериалах «Библиотекарь», «Чики».

С Юлей Пересильд он познакомился на съёмках у режиссёра Клима Шипенко в фильме «Вызов».

Юлия Пересильд и Михаил Тройник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После совместной работы с актрисой Михаил отметил, что с Юлей ему было «невероятно» комфортно.

- В процессе съёмок было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда,-рассказывал актёр в интервью журналу Hello!.

В том же интервью Тройник признался, что влюблён.

- Любовь — это когда ты можешь полностью расслабиться, довериться, окунуться с головой. И при этом внутренне расти. Как говорил Станиславский, это «желание смотреть, желание касаться», - говорит новый возлюбленный Пересильд.

Видимо, поэтому на красной дорожке модной премии Юлия была особенно хороша.

Элегантное чёрное платье с интересными пуговицами в виде сердец подчеркнуло изящную талию актрисы.

А красная помада - стала эффектным акцентом, завершающим образ, - cчитает наш эксперт Ирина Ковалевич.

Регина Тодоренко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Регина Тодоренко

- Недавно Регина стала второй раз мамой и похоже, пока ещё не до конца пришла в форму. Складывается ощущение, что теледива прячет свои пышные формы под объёмным декором этого пудрового и даже немного эпатажного платья. Впрочем, у Регины стройные ноги, поэтому ей вполне подойдёт элегантная юбка-карандаш, которая подчеркнёт ее женственные формы и зрительно вытянет силуэт. Что касается прически, я думаю, уместнее было бы сделать красивые голливудские локоны, которые подчеркнули бы женственность Регины и придали бы образу более респектабельный стиль. Хвост «пальма» больше подойдёт подростку, чем 32-летней маме двоих детей. И черные колготки лучше заменить светлыми и разбавить их изящными босоножками. Все-таки такой нежный цвет платья резонирует с чёрным низом. Есть у меня и вопрос по поводу аксессуаров. Чокеры в прошлом году были в тренде, сейчас уже они не так популярны на подиумах. Спорное украшение, которое подойдёт исключительно обладательницам лебединой шеи. В данном случае аксессуар выглядит немного громоздко, - говорит стилист Ирина Ковалевич.

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум

- Никита и Ирина не пара, как кто-то может вдруг подумать. Просто в последнее время ребята снялись вместе в трёх фильмах, подружились. Но у каждого из них своя личная жизнь. По Никите вопросов нет. Достойный брутальный стиль: классический костюм и дорогие часы. Думаю, такая модель стоит не менее 10 миллионов рублей.

А вот Ирина удивила. Старшенбаум всего 30 лет. А такой строгий, можно сказать, монументальный костюм Chanel подойдёт больше учителю, а не молодой актрисе.

Укладка тоже в учительском стиле. Думаю, Ирине нужна помощь стилиста. Хочется видеть ее в более лёгких нарядах. Можно даже сказать, легкомысленных. Ведь дама -то красивая,-говорит стилист.

Сати Казанова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сати Казанова

- Сати пришла в балахоне Аллы Пугачёвой времён фильма «Женщина, которая поёт». И в какой-то домашней, небрежной укладке. Думаю, что такой красавице как Сати не стоит прятаться за бесформенными балахонами. Да, и мероприятие обязывает к вечернему и элегантному стилю, а не к домашнему пучку на голове, - раскритиковала Казанову Ирина Ковалевич.

Дарья Мороз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дарья Мороз

- Ультрамодное каре Даша сделала для нового сезона «Содержанок». Вообще Мороз одна из стильных актрис нашего кинематографа. И даже в дерзком мини и в довольно-таки ярком макияже Даша выглядит достойно и очень трендово.

Севиль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Севиль

- Новая солистка группы «Артик и Асти» весьма хороша собой. Над образом Севиль колдуют лучшие стилисты. Один из них - Бичолла, который раньше отвечал за образы Светланы Лободы. Видимо, он посоветовал Севиль этот красивый, сдержанный наряд: «мокрую» укладку и яркие хрустальные серьги.

Анна Снаткина и Виктор Васильев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Снаткина и Виктор Васильев

- Одна из самых популярных сериальных пар. Что мне не нравится, так это костюм Виктора. Артисту нужен другой пиджак. Я бы посоветовала блейзер с акцентными плечами. Тогда образ будет более «голливудским».

В образе Анны я бы исключила повседневную блузу и совершенно неуместный и громоздкий пояс.

Верх можно заменить на декольтированный топ. А вообще самое идеальное - надеть красивое вечернее платье-комбинацию или платье - рыбку, которые так идут Анне.

Мари Краймбрери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мари Краймбрери

- Мари у нас эдакая пацанка. Голос улиц. Любит брюки, кеды. В данном случае у Мари идеальный выбор для светского раута. Единственное, я бы отказалась от белых очков. Все-таки не лето уже.