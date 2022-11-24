Вскрылась страшная правда об американском оружии, поставляемом на Украину

В самих США ракеты AGM-88 давно заменены моделью следующего поколения. Фото: wikimedia.org

Случилось это еще в конце сентября, но правда о событии всплыла только сейчас. Ракета угодила в панельную пятиэтажку в Краматорске, проделав в стене внушительную дыру. По счастью, в находившейся за ней квартире не было людей. Однако взрыв оказался настолько мощным, что три человека в соседнем помещении получили серьезные ранения.

Украинская пропаганда сразу же начала кричать о «преступлениях российских войск, стреляющих по мирным жителям». Как, впрочем, она делает всякий раз, когда по ошибке или из-за отказа техники ВСУ бьют собственными снарядами и ракетами по своим же городам. Краматорск, напомним, находится на территории, подконтрольной киевскому режиму.

«Задокументировать» очередное «варварство Кремля» позвали американских журналистов. Но закончилось это полной зрадой. Жильцы показали гостям осколки ракеты, на которых сохранились фрагменты маркировки. Журналисты без труда определили, что принадлежат они американской ракете AGM-88, которую запускают с самолета для уничтожения вражеских радаров. Такие ракеты, разработанные еще в конце Вьетнамской войны, Вашингтон начал поставлять на незалежную минувшим летом. «Это дает представление о том, куда иногда могут попасть миллиарды долларов военной помощи Соединенных Штатов, направляемой Украине», - написала New York Times. Авторы публикации обратились за комментариями в пресс-службу украинского минобороны, но там, очевидно поняв, во что вляпались, этот запрос проигнорировали.

Газетчики сообщили, что не знают, почему ракета попала в жилой дом - то ли промахнулась мимо цели, то ли вышла из строя. Но в статье признается, что Пентагон поставляет Киеву в основном устаревшую или изношенную технику. В самих США ракеты AGM-88 давно заменены моделью следующего поколения.

Но интересно даже не это. В последнее время западная, и в частности - американская, пресса все чаще стала писать правду о киевских вояках. Вспомним недавний скандал с залетевшей в Польшу украинской ракетой, которую Зеленский с маниакальным упорством пытался выдать за российскую. Или расстрел пленных российских солдат. Кстати, именно The New York Times заявила о подлинности видеокадров, зафиксировавших это чудовищное преступление.

Между прочим, эта газета всегда официально поддерживает демократическую партию и, как следствие, действия нынешней администрации Джо Байдена. Но, видимо, представлять и дальше Украину в публикациях «белой и пушистой», одобряя ее поддержку Вашингтоном, становится все труднее.

В одном случае в этом месяце официальные лица из Соединенных Штатов и Польши заявили, что ракета российского производства, которая пересекла западную границу Украины и попала на польскую территорию и убила двух человек, скорее всего, была боеприпасом противовоздушной обороны, выпущенным Украиной в ответ на массированную российскую воздушную атаку.

Видеоролики, циркулирующие в социальных сетях, вызвали дебаты о том, совершили ли украинские войска военные преступления или действовали в целях самообороны, когда пытались захватить группу российских солдат, которые затем были убиты. Вот что мы знаем.