Премьера "Нежданно-негаданно" в МХАТ: публику шокировала не постановка, а цены в буфете

Главного бандита играет Николай Коротаев, одну из его жертв изобразила Агния Кузнецова. Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство «Москва»

«АБСОЛЮТНЫЙ ШИК»

В недружественных МХАТу телеграм-каналах (а такие есть) я прочитала: после ремонта оригинальные двери из латуни и редких пород деревьев заменили на китайские пластиковые. В жизни все оказалось не столь печально. После ремонта театр сияет, и, если бы не скользкие, как каток, ступеньки при входе, было бы совсем хорошо. Да и ценные породы деревьев оказались на месте. В гардеробе - красота и приглушенный свет. На полу - оливкового цвета ковролин. Колонны и лестницы покрашены червленым золотом. «Это абсолютный шик», - считает генеральный директор МХАТа Владимир Кехман, которому ужасно не нравились цвета старого интерьера, хотя Татьяне Дорониной и Олегу Ефремову они были в самый раз. Знаменитый армянский туф на стенах местами закрыт искусственной кожей. Но в целом интерьеры сверкают роскошью, в фойе вместо портретов актеров - витрины с бриллиантами. В зрительном зале были замечены бывший первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов, ресторатор Аркадий Новиков, телеведущая Екатерина Стриженова в компании сестры-дизайнера Виктории Андреяновой и третьей жены Марата Башарова Елизаветы Шевырковой. Было много чиновников и знаменитостей. Наконец прозвенел третий звонок - и на сцену вышел Кехман. Он рассказал о трудностях провинциала в столице - в частности, о том, как тяжело ему дался ремонт, перечислил тех, кто ему помогал.

После вступительного слова директора начался спектакль «Нежданно-негаданно» в постановке режиссера Галины Полищук. Почему выбрали для спектакля-открытия рассказ Валентина Распутина про бандитские 90-е, объяснил тоже Кехман: это, мол, его «личная история»: «Я хотел напомнить, в какой стране мы жили в 90-е. Все бандитские сцены поставлены с моих слов. Получился шедевр».

«ЛИХАЯ» ПЬЕСА

Марат Башаров исполнил роль деревенского парня Сени - он пытается спасти пятилетнюю попрошайку Катю, которую играет 40-летняя актриса Екатерина Ливанова. Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство «Москва»

Шедевр оказался весьма колоритным. Место действия - иркутский вещевой рынок, куда за покупками приезжает из сибирской деревни Сеня (Марат Башаров). Хозяева рынка - бандиты во главе с Бурым (Николай Коротаев). И в этой банде ангел - девочка-попрошайка Катя. Ее-то Сеня и пытается спасти...

Непонятно, зачем приглашать на роль «сибирского валенка» Марата Башарова. В труппе МХАТа под сто человек, наверняка есть актеры, сыгравшие бы Сеню не хуже. Но Башаров дружит с Кехманом, и это многое объясняет.

Большой вопрос вызвала исполнительница роли девочки. По сюжету Кате пять лет, но ее играет 40-летняя Екатерина Ливанова. Да, есть правило, согласно которому в спектаклях, содержащих сцены насилия, детей-актеров быть не может. Но, согласитесь, на роль Кати можно было бы подобрать взрослую актрису моложе сорока.

Высокому искусству - высокие цены. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В общем, Кехман обещал зрителям сенсацию. И не обманул... Правда, ахнули они не от безупречного качества спектакля-открытия, а от цен в театральном буфете. Бутерброд с красной икрой - 850 рэ, с черной - 3500... Бокал игристого - 800 руб., бутылка - 14 000. Бутылка белого - 9000. По праву ли претендует спектакль «Нежданно-негаданно» на заявленное звание шедевра - вопрос дискуссионный. Но если говорить о ценах на алкоголь и закуски, то они в театре, без сомнения, шедевральные.