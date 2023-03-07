Треть россиян считают, что 8 марта – это праздник весны Фото: Shutterstock

В преддверии Международного женского дня сайт KP.RU решил опросить россиян и узнать, что для них значит 8 марта. И как оказалось, именно как женский праздник его воспринимают меньше половины опрошенных (41%). Эти респонденты говорят, что 8 марта – праздник для всех женщин, и каждую нужно поздравлять, баловать и радовать.

Еще 3% добавили, что 8 марта - праздник всех мам. Именно их нужно поздравлять в первую очередь, ведь именно мама – главная женщина, которая заслуживает поздравлений.

А вот треть россиян считают, что 8 марта – это праздник весны. Наконец, зима отступает, и в честь этого можно порадовать любимых женщин цветами и подарками, ведь цветы и есть главный весенний символ.

Про то, что 8 марта – день солидарности всех женщин вспоминают только 3% россиян. Праздник ведь появился не просто так, свои права и независимость женщинам приходилось долго отстаивать, и сейчас каждый год в начале весны весь мир празднует этот успех.

А вот оставшиеся 18% заявили, что для них 8 марта – это просто дополнительный выходной, повод побыть с близкими и не работать. Почти пятая часть россиян считают 8 марта не настоящим праздником и не видят причин поощрять продавцов цветов и сувениров, которые наживаются в этот период. По уверениям респондентов, цветы и подарки своим любимым они дарят и без повода, а 8 марта не отмечают.

Меньше половины россиян воспринимают 8 марта как праздник всех женщин

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 12,7 тысячи человек.

Напомним, ранее Росстат проанализировал финансовую сторону праздника и выяснил, как изменились за минувший год цены на самые популярные 8 марта товары – цветы и подарки для женщин.

Как оказалось, цветы подорожали, но не так сильно – на 10%. Ситуация с ювелирными украшениями чуть хуже – цены выросли на 16%. Шоколадные конфеты и сладости подорожали на 20, а косметика и парфюмерия и вовсе на треть.

Хуже всего придется романтикам, которые устраивают отпуск на 8 марта. Поездки к морю подорожали сильнее всего, так цена на путевку в Турцию за год увеличилась на 107%.

Самым бюджетным подарком в этом году может стать поход в кино, как отмечают аналитики, цены на билеты почти не изменились.