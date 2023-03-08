США исключили из списка санкций одну из дочек Сбербанка

Ведомство исключило из ограничительных списков бывшую дочку Сбербанка Фото: Shutterstock

Министерство финансов США выпустило обновление к своим санкционным спискам. В длинном документе перечисляются люди и организации, включенные туда с 1 января этого года. В основном это представители России, Ирана и Китая. Но на 8 марта американцы решили сделать подарок.

Ведомство исключило из ограничительных списков бывшую дочку Сбербанка. В документе она фигурирует под четырьмя разными названиями. Но суть одна. Теперь из-под санкций США выведен казахский Bereke Bank. Еще в прошлом году он назывался Сбербанк Казахстан, а на многих банкоматах в этой стране до сих пор красуется зеленый бренд Сбера.

В сентябре все казахстанские активы крупнейшего российского банка купил холдинг «Байтерек», подконтрольный правительству республики. По данным Frank Media, сумма сделки могла составить $250 – 400 млн. Тогда же новый владелец банка подал в Минфин США пакет документов о снятии санкций с банка.

Для российской экономики это событие вряд ли будет значимо. Говорить о смягчении санкционного режима не приходится. Юридически казахстанский банк сейчас никаким образом не аффилирован с российским банком.