Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом.

Российская певица Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом под названием "Вдох". В него вошло девять песен исполнительницы.

Новый альбом певицы вышел 25 ноября нынешнего года, и сразу стал доступен на всех актуальных платформах (в том числе, в Telegram и во "ВКонтакте"). В описании пластинки отмечается, что релиз – это 9 разножанровых композиций, полных самыми яркими эмоциональными переживаниями о большой любви.

«Шесть лет – довольно большой перерыв. Этот альбом ждали не только мои любимые слушатели, но и я сама. Музыка всегда для меня была целительной, а в тот период времени – особенно. Песни сочинялись стремительно и на одном дыхании, и с каждой я что-то отпускала, преумножала силы, любовь и уверенность. Когда альбом был закончен, я сделала большой уже совершенно новый “Вдох”! – поделилась с KP.RU Полина Гагарина. – Альбом получился очень эмоциональным, разножанровым, танцевальным. Мы экспериментировали с грувами, стилями. Например, трек “Тени” выполнен в стиле хаус, а моя любимая песня “Вдох” – в стиле минимал. “Последний ноябрь”– электро-поп, в “Не моё кино” есть элементы кантри, “Безотносительно” - поп-рок, ну и, конечно же, синтвейв в треке “Вода”».

Полина Гагарина.

Треклист альбома «Вдох»:

1 Бабочки

2 Вдох

3 Вода

4 Тени

5 Плакали

6 Не мое кино

7 Безотносительно

8 Последний ноябрь

9 Мировой океан

Полина Гагарина – одна из самых известных поп-артисток России. В частности, она выступала от России на конкурсе песни «Евровидение-2015», на котором завоевала второе место, а также представляла Россию на самом популярном шоу «Singer-2019» в Китае, каждый выпуск которого просмотрели более 200 миллионов человек.

Певица является наставником в проектах «Голос» и «Голос. Дети» Этой осенью Гагарина была признана лучшей отечественной исполнительницей года по результатам исследования ВЦИОМ. Соответствующий статус присуждается артистке уже третий раз подряд.