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Звезды24 ноября 2022 21:01

Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом

Полина Гагарина выпустила новый альбом "Вдох"
Александр КИСЛОВ
Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом.

Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом.

Российская певица Полина Гагарина впервые за шесть лет выпустила новый альбом под названием "Вдох". В него вошло девять песен исполнительницы.

Новый альбом певицы вышел 25 ноября нынешнего года, и сразу стал доступен на всех актуальных платформах (в том числе, в Telegram и во "ВКонтакте"). В описании пластинки отмечается, что релиз – это 9 разножанровых композиций, полных самыми яркими эмоциональными переживаниями о большой любви.

«Шесть лет – довольно большой перерыв. Этот альбом ждали не только мои любимые слушатели, но и я сама. Музыка всегда для меня была целительной, а в тот период времени – особенно. Песни сочинялись стремительно и на одном дыхании, и с каждой я что-то отпускала, преумножала силы, любовь и уверенность. Когда альбом был закончен, я сделала большой уже совершенно новый “Вдох”! – поделилась с KP.RU Полина Гагарина. – Альбом получился очень эмоциональным, разножанровым, танцевальным. Мы экспериментировали с грувами, стилями. Например, трек “Тени” выполнен в стиле хаус, а моя любимая песня “Вдох” – в стиле минимал. “Последний ноябрь”– электро-поп, в “Не моё кино” есть элементы кантри, “Безотносительно” - поп-рок, ну и, конечно же, синтвейв в треке “Вода”».

Полина Гагарина.

Полина Гагарина.

Треклист альбома «Вдох»:

1 Бабочки

2 Вдох

3 Вода

4 Тени

5 Плакали

6 Не мое кино

7 Безотносительно

8 Последний ноябрь

9 Мировой океан

Полина Гагарина – одна из самых известных поп-артисток России. В частности, она выступала от России на конкурсе песни «Евровидение-2015», на котором завоевала второе место, а также представляла Россию на самом популярном шоу «Singer-2019» в Китае, каждый выпуск которого просмотрели более 200 миллионов человек.

Певица является наставником в проектах «Голос» и «Голос. Дети» Этой осенью Гагарина была признана лучшей отечественной исполнительницей года по результатам исследования ВЦИОМ. Соответствующий статус присуждается артистке уже третий раз подряд.

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