Новые возможности для людей серебряного возраста

На пенсии посидела, пора идти в бизнес! Фото: Алексей БУЛАТОВ

У национального проекта «Демография» есть направление «Старшее поколение». Государство через разные инициативы старается, чтобы пожилым уделяли больше внимания по всем фронтам. Не старость, а активное долголетие, «не возраст дожития», а рост качества жизни.

Во всем мире люди стали жить дольше, и в России та же тенденция. Кажется, все так и было задумано: медицина, технологии… Только молодые родственники и сами пенсионеры столкнулись с новым нюансом: куда тратить энергию, как поддержать интерес к жизни? Причем речь не только о досуге, но и возможностях, которые влечет за собой «серебряный возраст». От самых простых: «Больше не надо работать, время есть, чем заняться?» До социально значимых: «Силы есть и помогать готов, может быть, стать волонтером?»

Ежегодно при поддержке национального проекта «Демография» проводится Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия. Это не просто конкурс проектов. Экспертное жюри выявляет лучших, а затем финалистам помогают тиражировать свои проекты в масштабах родного города, региона или страны. Если где-то в России команда неравнодушных придумала достойный проект, нужно сделать так, чтобы о хорошей инициативе узнали по всей стране в первую очередь те, для кого он был создан. Команды-организаторы практик дополнительно получат возможность пройти обучение.

- В третьем сезоне отбора лучших практик активного долголетия мы планируем провести бесплатную акселерационную программу. Участники отбора смогут получить консультации от экспертов в формате лекций и мастер-классов, а также проработать отдельные аспекты своих проектов - финансовые, управленческие, кадровые, маркетинговые, коммуникационные. Лучших авторов мы дополнительно пригласим к участию в национальном рэнкинге «Наш вклад», победители которого получают статус партнера национальных проектов, - рассказала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Отбор проводится на платформе «Смартека» по четырем направлениям: «Активная жизнь», «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика», «Здоровый образ жизни», «Образование и занятость».

В прошлом году на отбор поступило 689 заявок, в финал вышли 112 практик из 42 регионов. Расскажем о некоторых проектах-финалистах.

Номинация: «Здоровый образ жизни»

«Сканди Карьяла» (Scandi Karjala)

Елена Есина из Петрозаводска - сертифицированный тренер Международной федерации скандинавской ходьбы. Она так горит своим делом, что организовала несколько фестивалей, проводит выездные мастер-классы в родной республике и регулярные бесплатные занятия.

Скандинавская, она же северная, ходьба - универсальный спорт с доказанной эффективностью. Поддерживает в тонусе мышечный каркас, сжигает больше калорий, чем простая ходьба, а заодно снижает нагрузку - благодаря палкам в руках - на коленные суставы и позвоночник. Отлично воздействует на сердце и легкие. Только люди часто боятся, не знают, как подступиться к новому спорту. Особенно непросто вникать старшему поколению.

Северная ходьба в разы эффективнее обычных прогулок: тонизирует мышцы, развивает выносливость. Фото: Shutterstock

- В скандинавской ходьбе не столь важен уровень физической активности человека. Главное - желание и немного усилий освоить правильную технику. А дальше можно самостоятельно выполнять умеренные нагрузки. Несомненный плюс - это бюджетный вид физической активности, - рассказывает Елена Есина.

Тренер говорит: через два-три месяца походов на ее занятия близкие буквально не узнают пожилых родственников.

- Здоровое снижение веса, улучшение осанки, повышение уровня выносливости, увеличение скорости передвижения. И, может быть, что даже важнее: человек укрепляет не только тело, но и психологически становится более спокойным, уверенным, - объясняет наставница.

Поэтому тренер придумала целый набор активностей для людей старшего поколения, которые хотят вести активный образ жизни и укреплять здоровье. Среди них субботняя «Карельская миля» - еженедельная массовая разминка и прохождение символической карельской мили (1600 метров). Участники тренировок собирают «Копилку полезных километров» - записывают пройденный километраж, а самые активные получают награды.

Карельские «ходуны» помогают не только себе держать тело в тонусе. А еще и благотворительному фонду, который работает с бездомными животными. Участники тренировок могут принести на занятие корм для питомцев, его передадут волонтерам.

СКАЗАНО!

Генеральный директор Фонда Тимченко Мария МОРОЗОВА:

«В кризисные времена появляется больше уязвимых людей, а ресурсов становится все меньше. И часто помочь могут только те, кто рядом, - именно они становятся связующим звеном, восполняющим «разрывы» в социальной сфере. Мы очень надеемся, что в новом отборе появятся практики, которые вовлекают в систему заботы ближайшее окружение «человека нуждающегося» (волонтеров, соседей, НКО), чтобы солидарность в нашей стране становилась нормой».

Мария Морозова.

Номинация: «Активная жизнь»

«Сложи пазл»

В Саратовской области есть Питерский район - небольшая сельскохозяйственная территория, состоящая из сел. Местный центр социального обслуживания населения обратил внимание, что в районе есть педагоги, вышедшие на пенсию, которые не утратили интерес к преподаванию и хотят ощущать себя нужным обществу. Ведь учитель - не профессия, а призвание.

Вряд ли найдется такой класс, где все ребята на лету хватают материал. Нанять репетиторов может не каждая семья. Да и сами родители часто лишены педагогического таланта и энергии, чтобы дополнительно заниматься с ребенком. Итог: проблема копится как снежный ком, успеваемость детей падает, а вслед за ней и интерес к учебе, и - что важнее - пропадает вера в себя.

Проект как раз олицетворяет поговорку, что учитель - не профессия, а призвание. Фото: Shutterstock

Команда проекта «Сложи пазл» придумала изящное решение. Учителя на пенсии стали «серебряными» волонтерами. Проводят занятия с отстающими учениками - очно и дистанционно. Так и сложился пазл: неравнодушные педагоги вновь на своем месте, а ребята подтянули отметки, чему и сами рады, и у родителей душа не болит.

- Практика дает возможность экс-учителям снова ненадолго окунуться в педагогическую деятельность. Если бы учителя работали каждый день, они, несомненно, перегорели бы и потеряли интерес к проекту. В этом, наверное, основной секрет практики, - рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения Питерского района Светлана Смурная.

Номинация: «Образование и занятость»

«Серебряная экономика»

Кто сказал, что бизнес - это только для молодых? На заре жизни ты действительно более деятельный и активный. Но не хватает мудрости и часто финансов. В зрелом возрасте ситуация другая: умственные и материальные ресурсы накоплены. Только знаний, куда вложить капитал, может не хватить. А желание попробовать себя в предпринимательстве после здоровой пропаганды этой деятельности возникает у россиян все чаще. Это здорово, ведь малый бизнес дает рабочие места, экономическое движение и много других благ как для конкретных людей, так и населенного пункта.

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 Волгодонска Ростовской области запустили образовательные курсы «Серебряная экономика». Составить их помогли преподаватели Института технологий Донского государственного технического университета. На занятиях людям старшего возраста дают предпринимательские знания и навыки. Участники проекта узнают, как зарегистрировать малый бизнес, какие виды налогов бывают, какие идеи могут «выстрелить» и как выгодно предлагать и продавать товары и услуги.

Кто сказал, что бизнес - это только для молодых? Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наша практика помогает людям старшего поколения получить новые и нужные для современной жизни навыки предпринимательства. После этого они смогут заниматься любимым делом и продвигать свои товары и услуги через интернет. Наши мероприятия решают проблемы одиночества людей старшего возраста, расширяют их возможности, улучшают общее физическое и эмоциональное состояние, - объясняет директор волгодонского Центра соцобслуживания Эльвира Киричёк.

Первые выпускники после курсов отчитались: 62% участников проекта оформили самозанятость или в целом остались в предпринимательской сфере. Не менее важен и другой показатель: 9 из 10 опрошенных «студентов» нашли на проекте единомышленников. Строить свою бизнес-империю они, может, и не станут, зато вынесли не менее ценную вещь - возможность искреннего общения.

СПРАВКА «КП»

Люди старшего возраста занимаются спортом, творчеством, становятся «серебряными» волонтерами и учатся новому благодаря программе «Активное долголетие» национального проекта «Демография». В России создают клубы танцев и пения, спортивные и оздоровительные группы, творческие мастерские для активного долголетия пожилых. Прибегают и к современным практикам: школа имиджа, ландшафтного дизайна.

Развиваются «университеты третьего возраста». Учиться никогда не поздно, но не всегда к этому есть время или интерес. У пожилых людей такая возможность появилась. Поэтому неравнодушные запускают курсы финансовой грамотности, ведут тренинги по психологии, проводят лингвистические мастер-классы, компьютерной грамотности. Обучение бесплатное, а программы адаптированы к потребностям пожилых.

Занятия проходят в центрах социального обслуживания или центрах долголетия, физкультурно-оздоровительных комплексах, библиотеках, домах культуры.

Номинация: «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика»

«Деменция. С этим можно жить!»

Когда сталкиваемся с деменцией близкого человека, то понимаем, насколько это тяжелый недуг. Но название проекта вселяет надежду. Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский» Красноярского края начал работать с людьми старшего возраста, которые страдают деменцией на ранней стадии.

- Наши специалисты все чаще слышат жалобы на ухудшение памяти. Мы решили создать группы для занятий по тренировке памяти, проконсультировались с врачами. Наш проект стал для людей старшего возраста серьезным стимулом, чтобы начать профилактику и борьбу с деменцией, - поделилась заведующая социально-реабилитационным отделением центра Наталья Бобровская.

Если не заниматься с людьми, страдающими деменцией на ранних стадиях, заболевание быстрее прогрессирует. Фото: Shutterstock

Набрали группы дневного пребывания, небольшие - в командах по четыре-пять человек. И придумали россыпь полезных для когнитивного здоровья практик. На музыкотерапии слушают произведения Вивальди, Баха, Моцарта, на вокалотерапии поют любимые песни. Во время арт-занятий рисуют, лепят. Из психотерапевтических тренингов - реминисцентные занятия. Метод помогает людям с когнитивными нарушениями вспоминать события из своего прошлого, используя напоминания о былом времени: песни, фотографии, вещи. Человеку предлагают принести на занятие небольшой, но значимый для него предмет (брошь, фотографии и т. п.) и рассказать связанную с ними историю. Это оживляет воспоминания у других участников группы, начинается обсуждение, интересное для всех.

По итогам тренингов проводят контрольные тесты, чтобы отслеживать прогресс занимающихся. Авторы программы считают, что организация подобных групп не только помогает конкретному человеку с деменцией. Работа несет еще и социально-экономическую функцию. Во-первых, людей и родных не оставляют наедине с проблемами. Во-вторых, для качественного ухода только за одним пациентом с деменцией нужно 3 - 4 человека: педагог, психиатр, сиделка и т. д. За счет объединения людей в небольшие группы происходит оптимизация.

Третий Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября.

Прием заявок открыт на платформе «Смартека».