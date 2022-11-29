Специалисты нового поколения

Молодые специалисты получают образование в том числе в самых современных лабораториях. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По национальному проекту «Образование» с 2019 года ведется работа по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Мастерские в колледжах оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, открываются центры опережающей профессиональной подготовки. Результаты, полученные благодаря нацпроекту «Образование», стали основой для запуска федпроекта «Профессионалитет» в 2022 году.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

3D-ДИЗАЙН ОБУВИ И ЦИФРОВЫЕ КИСТИ В VR-ОЧКАХ

Создание удобной и красивой обуви - дело творческое и очень полезное. Образовательно-производственный кластер обувной и кожгалантерейной промышленности «ПромТехДизаи н - КТМУ» создан в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологии и дизайна. Базовая площадка для обучения - Колледж технологии, моделирования и управления.

- Мы нацелены на то, чтобы Санкт-Петербург стал доминантой в развитии кадрового потенциала для обувной и кожгалантерейной отраслей по всей России, - сказал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологии и дизайна Алексей ДЕМИДОВ на открытии кластера.

Недавно в колледже провели День открытых дверей для школьников, будущих абитуриентов. Ребята знакомились с технологиями сканирования и 3D-моделирования, рисовали цифровыми кистями в очках виртуальной реальности, изучали, как используют 3D-печать при производстве обуви, побывали в лаборатории биомеханики движения стопы...

В кластер входят лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна, материаловедения и конструирования обуви и сумок, учебно-производственный сектор с участком раскроя, швейной мастерской и сборочным цехом. Специальности, которые осваивают по программе «Профессионалитета», - оператор автоматизированного раскройного комплекса, обувщик по индивидуальному пошиву обуви, дизайнер, художник-реставратор и другие.

КАЛИНИНГРАД:

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕИ И IT В РЫБОЛОВСТВЕ

Калининградский государственный технический университет и его базовая площадка программы «Профессионалитет», Калининградский морской рыбопромышленный колледж, готовят будущих специалистов для рыболовной отрасли и рыбной промышленности.

На тренажере «Мостик», имитирующем площадку судового мостика на современных судах, курсанты учатся выбирать скорость и держать курс, швартоваться к причалу, отрабатывают команды рулевому. В лаборатории дизельных установок и компьютерно-тренажерном комплексе машинно-котельного отделения - тренируют пуск и остановку дизельной установки судна. В лаборатории навигации учатся прокладывать правильный курс.

Также ученики осваивают информационные технологии в рыболовстве, экономику и логистику рыбного промысла, судовождение и судовую электромеханику, холодильные технологии и многое другое.

А для популяризации программы «Профессионалитет» Калининградский морской рыбопромышленный колледж выбрал очень красивый способ: экскурсии на легендарные учебные парусники «Седов» и «Крузенштерн», где проходят практику лучшие ученики.

МНЕНИЕ ДИРЕКТОРОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОЧЕНЬ ВЕЛИКА»

Алексеи НИКИТИН, директор Калужского технического колледжа:

- Подготовка специалиста под ключ позволит в перспективе избегать тех сроков адаптации выпускников на предприятиях, которые мешают бизнесу сразу получать прибыль или ощущать отдачу от молодого специалиста. Эти проблемы и позволит исправить федеральная программа «Профессионалитет». То есть выпускник новой программы выходит на работу уже как готовый специалист, встраивается в общую систему и может трудиться в бригаде или отдельно.

Ольга ЗЯБРЕВА, директор Щекинского политехнического колледжа Тульской области:

- Многих коллег настораживало, что по итогам реализации 85% выпускников должны быть обязательно трудоустроены на партнерском предприятии. Но у нас этой проблемы не возникало. Мы давно работаем в тесной связи с компанией «Щекиноазот». Поэтому 2/3 наших обучающихся 3 - 4-х курсов уже являются сотрудниками предприятия. Востребованность очень велика.

КСТАТИ

У колледжей - свои праздник!

В этом году в России появился новый праздник - День среднего профессионального образования. Теперь он будет отмечаться ежегодно 2 октября. Это праздник всех студентов колледжей (а их в России 3,5 миллиона!), выпускников средних профессиональных учебных заведении (обладатели таких дипломов наверняка есть в каждой семье), преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения.

- Наша задача - подготовить профессионалов, чтобы ребята гордились тем, что они учатся в колледже, что они востребованы, - считает министр просвещения РФ Сергей КРАВЦОВ.

На севере - кадры для лесной отрасли

- Программа «Профессионалитет» активно развивается, к ней присоединяются новые учебные заведения, предприятия и регионы. В 2023 году, например, в Архангельской области начнет работу образовательно-производственный центр «ПрофиПром», где будут готовить высококвалифицированных специалистов для лесной отрасли. Регион стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения России. Только в таком взаимодействии мы сможем начать реформу среднего профессионального образования, подготовить действительно востребованные в экономике региона кадры, которые гарантированно получат работу по тои специальности, которой обучаются в техникумах и колледжах. При этом мне бы хотелось особо отметить, что ускоренная подготовка специалистов в рамках проекта не должна ни в коем случае означать снижения качества образования, а наоборот, должна приучить ребят к тому темпу работы в современных условиях, которого от них ожидают наши работодатели, - подчеркнул губернатор Архангельской области Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ.

- Мы хотим, чтобы были созданы действительно новые, современные условия обучения, основанные на цифровых технологиях, используемых на предприятиях-работодателях, - добавила директор Новодвинского индустриального техникума Наталья ТАРАСОВА.

С запуска проекта в 2023 году до 2025 года в области планируют подготовить более 1100 молодых специалистов по 11 программам среднего профессионального образования, в том числе машинистов лесозаготовительных и трелевочных машин, лаборантов, столяров.

Будущих работников лесной промышленности с 2023 года начнут обучать по программе «Профессионалитет» также в Республике Коми.

В Московской области, где сейчас работают два кластера «Машиностроение» и «Металлургия», на будущий год появятся еще два - «Радиоэлектроника» и «Сельское хозяйство».

Алтайский край добавит учебные программы нового формата для транспорта и машиностроения.

...НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ - ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Абсолютно новым направлением федерального проекта «Профессионалитет» в следующем году станет строительная отрасль, будут открыты сразу шесть образовательно-производственных кластеров, один из них в Приморье.

На Дальнем Востоке у проекта в целом большие перспективы. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Институт развития профессионального образования заключил соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

- В частности, создание кластера по направлению «Сельское хозяйство» в перспективе может обеспечить кадрами весь производственный комплекс компании «Русагро-Приморье», которая решает задачи импортозамещения и продовольственной безопасности страны. И взаимодействие образовательных организации с работодателями позволяет обеспечить дальневосточным школьникам конкретные жизненные траектории, предлагая вместе с качественным образованием трудоустройство в конкретные компании, - отметила Эльвира НУРГАЛИЕВА, заместитель генерального директора корпорации по социальному развитию.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ЯПРОФ.РФ - сайт программы «Профессионалитет». Здесь можно найти подробную информацию о программе, колледжах и компаниях-участниках, профессиях, которыми можно овладеть во время обучения. И подобрать учебное заведение и программу обучения в своем регионе.

А для родителей, кто задается вопросом: «Колледж или вуз?» - в социальных сетях «Национальные проекты России» вышла серия нового ток-шоу «Снова в школу?!», где родители вместе с экспертом, Наталией Золотаревой, руководителем института развития профессионального образования, обсудили плюсы среднего профессионального образования, нашли ответы на все вопросы о вызовах современного образования.